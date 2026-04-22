Oggi, 22 aprile, c'è stata la registrazione di puntate di Uomini e donne che i fan potranno vedere in tv tra circa due settimane. Le anticipazioni che Lorenzo Pugnaloni ha diffuso al termine delle riprese svelano che Cinzia Paolini ha deciso di dare un ultimatum a Marco dopo le ultime vicissitudini, invece Nicola e Giada sono tornati per annunciare il loro fidanzamento.

Cinzia prende tempo

Quelle che sono appena trapelate dallo studio sono le ultime anticipazioni di Uomini e donne di questa settimana: le registrazioni, infatti, rimarranno in stand-by per alcuni giorni e ricominceranno solo dopo il weekend.

Gli spoiler che stanno circolando sul web informano fan e curiosi del fatto che nel corso delle riprese del 22 aprile Cinzia ha scelto di non chiudere definitivamente con Marco, anzi l'ha messo di fronte ad un bivio: se si comporterà bene la loro frequentazione andrà avanti, in caso contrario lei la interromperà.

Nicola e Giada, che ieri avevano lasciato il programma separatamente, sono tornati per annunciare di essersi fidanzati.

Caos e tensioni tra i senior di U&D

Nelle puntate di U&D che sono state registrate in questi non sono mancate le discussioni e i momenti di tensione.

Marco, per esempio, è finito al centro delle critiche per una presunta relazione con una signora che non fa parte del cast: quest'ultima, infatti, sostiene che sarebbero stati insieme nello stesso periodo in cui lui corteggiava Cinzia in tv.

Gli opinionisti del dating-show hanno creduto a questa segnalazione e hanno attaccato anche la dama del parterre quando ha detto di volersi prendere un po' di tempo per decidere se continuare o meno la frequentazione con il cavaliere.

Chi è uscito di scena nelle ultime puntate

Nelle ultime settimane diversi protagonisti del trono Over hanno deciso di abbandonare il cast.

Il cavaliere Arnaldo (uscito di scena nella puntata in onda il 22 aprile) ha fatto da apripista ad una serie di addii che saranno trasmessi su Canale 5 tra una o al massimo due settimane.

Sebastiano ha lasciato Uomini e donne insieme a Simona, ma la conoscenza è andata male e lui è tornato solo per annunciare il suo riavvicinamento con Elisabetta.