Il pubblico del trono over di Uomini e Donne è in ansia per una delle coppie più discusse e amate dell'ultima stagione. Agnese e Roberto, che solo pochi mesi fa avevano emozionato lo studio di Maria De Filippi scegliendo di lasciare insieme la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere, sembrano oggi più lontani che mai. L'ex dama del dating show ha annunciato con un post sul suo account Instagram, pubblicato nella giornata del 15 aprile, di essere in crisi con il suo fidanzato. Nonostante i grandi annunci — tra cui quello di voler convolare a nozze in tempi brevi — la realtà quotidiana sembra aver presentato il conto, portando a galla divergenze caratteriali che hanno trasformato il sogno in una sfida complessa.

Il viaggio per il compleanno di Agnese: il post di Roberto

I primi sospetti dei fan erano nati dopo le parole di Roberto riguardo a un recente viaggio organizzato per il compleanno di Agnese. Quello che doveva essere un momento di celebrazione per la coppia nata sotto i riflettori si è rivelato, a detta dello stesso Roberto, un fallimento: "Questo viaggio non è andato come immaginavo", aveva confessato l'ex cavaliere sui social. Nonostante il tentativo di rassicurare i follower lodando la forza di Agnese e promettendo di restarle accanto, era apparso chiaro che l'entusiasmo dei giorni trascorsi in studio, quando i due parlavano già di matrimonio, avesse lasciato il posto a una gestione della crisi molto più faticosa.

Le parole di Agnese sulla crisi con Roberto

A fare ulteriore chiarezza, con un post pubblicato mercoledì 15 aprile, è stata proprio Agnese. L'ex dama ha condiviso una riflessione amara ma sincera, confermando che il "motore dell'amore" da solo non sta bastando a superare un momento personale e di coppia estremamente duro. Agnese ha descritto una dinamica fatta di chiusure e silenzi, spiegando come la loro diversità — da lei definita come l'incontro tra un cerchio e un quadrato — stia creando ostacoli invece che armonia. Inoltre, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha aggiunto: ''Stiamo attraversando un momento delicato nella nostra coppia''. Le distanze e le incomprensioni attuali sembrano mettere seriamente a rischio quel futuro all'altare che avevano promesso di costruire. Al momento, la coppia non ha ancora annunciato la separazione definitiva.