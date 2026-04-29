Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione di mercoledì 29 aprile mostreranno una puntata ricca di colpi di scena: Marina verrà travolta dalle accuse per i messaggi scambiati con Stefano, Paola e Antonio racconteranno del loro bacio, mentre un gesto inaspettato di Alessio cambierà il destino suo e di Deborah. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda su Canale 5 e trapelate come di consueto da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la reazione di Rosanna commuoverà lo studio, e la situazione di Marco, già sotto pressione per la segnalazione, precipiterà fino a portarlo a lasciare la trasmissione.

Il tutto in una registrazione che alternerà romanticismo, tensioni e decisioni definitive.

Alessio lascia Uomini e Donne con Deborah

La puntata si aprirà con Marina al centro delle critiche: verrà accusata di essersi intromessa ancora una volta nella vita sentimentale di Stefano dopo avergli scritto la sera precedente, proprio mentre lui era uscito con Cristina Tenuta. Le dame la attaccheranno sostenendo che lei interferisca troppo nelle relazioni del cavaliere, ma Marina ribadirà che si tratta solo di amicizia. La situazione diventerà ancora più surreale quando entrerà un nuovo signore con un enorme scoiattolo di peluche e una rosa blu, un regalo che susciterà imbarazzo e ironia. Marina lo accetterà con fierezza, sostenendo che le critiche delle altre donne siano dettate solo dall’invidia.

Successivamente, Paola e Antonio racconteranno la loro uscita: tra loro ci sarà stato un bacio e la conoscenza sembrerà procedere, anche se Cristina insisterà nel dire che Antonio non sarebbe realmente interessato e che starebbe continuando la frequentazione solo per restare al centro studio. Il momento più intenso della registrazione arriverà però quando in studio verrà portato un pianoforte. Alessio si alzerà, si siederà davanti allo strumento e suonerà un brano romantico che lascerà tutti senza parole. Al termine dell’esibizione, consegnerà una rosa rossa a Deborah e le dirà apertamente di non volerla perdere. Le chiederà di uscire insieme dal programma e lei accetterà senza esitazioni. I due si baceranno e abbandoneranno lo studio mano nella mano.

La reazione più forte sarà quella di Rosanna: la dama, profondamente colpita dalla scena, scoppierà in lacrime. Gianni Sperti si alzerà per abbracciarla e lei si stringerà a lui prima di lasciare lo studio visibilmente provata.

Marco abbandona lo studio, mentre Atlanta e Lanfranco torneranno con un annuncio

Il romanticismo verrà interrotto da un nuovo scontro. Gianni chiederà a Cinzia quando andrà a Milano da Marco, e lei risponderà che non potrà farlo prima della fine di maggio. L’opinionista la punzecchierà dicendo che, nonostante non abbia tempo per Marco, riesce comunque a essere presente in trasmissione. La discussione si accenderà rapidamente e coinvolgerà anche Tina Cipollari e Diego Tavani.

Quest’ultimo insinuerà che la segnalazione arrivata su Marco proprio nel giorno della dichiarazione con l’anello sia sospetta e forse costruita per allungare la loro storia. La situazione degenererà quando, durante la messa in onda dell’esterna di Ciro, Marco si alzerà e si avvicinerà a Gemma puntandole il dito contro, accusandola di essersi intromessa. Diego farà notare l’atteggiamento aggressivo e Marco verrà nuovamente attaccato dagli opinionisti. Gianni gli dirà apertamente che, se dopo tutto ciò che ha dimostrato Cinzia non ha ancora deciso cosa fare, allora sarebbe meglio che uscisse. Dopo un lungo confronto, Marco abbandonerà lo studio e Cinzia lo seguirà per chiarire la situazione lontano dalle telecamere.

La registrazione si chiuderà con un momento più leggero: torneranno in studio Atlanta e Lanfranco, usciti insieme a febbraio. La coppia racconterà come sta procedendo la relazione e Lanfranco sorprenderà tutti regalando ad Atlanta un anello, ufficializzando così la loro storia.