Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, previsti in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle 20:50 su Rai 3, preannunciano una settimana complicata per Nunzio e Rossella. La coppia, già provata dagli ultimi imprevisti, si ritroverà a fare i conti con una comunicazione inattesa che metterà in discussione la loro quotidianità. La situazione, nata da un semplice sopralluogo tecnico, prenderà una piega che nessuno dei due aveva immaginato. Nel frattempo, altri protagonisti vivranno momenti di forte tensione: Cristina affronterà un nuovo scontro emotivo, Greta cercherà di gestire le conseguenze delle sue scelte, mentre Eduardo verrà spiazzato da un gesto inatteso di Angelo.

Le giornate si caricheranno di decisioni difficili e di rapporti che rischieranno di incrinarsi.

Nunzio e Rossella dovranno riorganizzare la loro vita dopo una comunicazione inattesa

Il sopralluogo richiesto per valutare i danni causati dal maltempo sembrerà inizialmente una formalità, ma il responso sarà tutt’altro che rassicurante. Nunzio e Rossella scopriranno che il loro seminterrato non potrà essere abitato per un periodo più lungo del previsto, costringendoli a trovare una sistemazione alternativa. La notizia li coglierà impreparati. Mentre lo chef di Caffè Vulcano vorrà una soluzione immediata e autonoma, la dottoressa Graziani preferirà appoggiarsi alla famiglia. Le divergenze emergeranno con forza, aprendo un nuovo fronte di discussione.

Intorno a loro, diverse persone offriranno ospitalità, ma la scelta finale non sarà affatto semplice.

Cristina, Greta, Eduardo e gli altri: una settimana di scelte difficili

Mentre Nunzio e Rossella cercheranno un nuovo equilibrio, Cristina vivrà un momento di forte tensione emotiva che richiederà l’intervento deciso di Ferri. Greta, ancora scossa dagli eventi recenti, proverà a ricucire il rapporto con la figlia, ma si scontrerà con un muro di dolore. Eduardo, invece, rimarrà sorpreso da un gesto improvviso di Angelo, che lo costringerà a rivedere alcune certezze. In questo intreccio di emozioni, la brutta notizia ricevuta da Nunzio e Rossella diventerà uno dei punti centrali della settimana.