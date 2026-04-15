Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile rivelano che il padre delle gemelle è gravemente malato. Venuta a conoscenza della sua esistenza, Manu si fionderà dall'uomo per affrontarlo, mentre Micaela si chiuderà dietro un muro di indifferenza.

Sul fronte sentimenti, Ornella si avvicinerà sempre di più a Vanni, mentre Nunzio e Rossella, intanto, si trasferiranno alla Terrazza con animi ben diversi. Per finire, i rapporti tra Mori e Ferri si faranno sempre più tesi, mentre Rino avrà in mente un piano che finirà per mettere in agitazione persino Eduardo.

Il segreto delle gemelle viene a galla

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Serena troverà il coraggio di dire alle sorelle chi è davvero quell'uomo che da un po' di tempo gira intorno al Vulcano e che si è perfino presentato al matrimonio di Manuela. Si chiama Maurizio, ed è il padre biologico delle gemelle. La reazione delle due, come prevedibile, sarà molto diversa. Micaela alzerà subito un muro di ostentata indifferenza e metterà in chiaro di non volerne sapere niente. Manuela, al contrario, crollerà. Si scoprirà fragile in un modo inatteso, quasi infantile, sommersa da una valanga di domande senza risposta. Manu cercherà rifugio in Niko, l'unico porto sicuro in un momento del genere.

Nel frattempo Serena si sfogherà con Filippo e gli racconterà di essere rimasta spiazzata, soprattutto da Manuela, che non immaginava così vulnerabile. Sartori proverà a rassicurarla: Manuela tornerà presto più forte e lucida, una volta digerito il colpo. Solo che la donna non sa quanto la gemella stia già correndo avanti. Manuela, infatti, ha già deciso di voler incontrare quell'uomo, fissarlo negli occhi e farsi dire tutto. Mentre Micaela continuerà a difendersi chiudendosi a riccio, per Manuela quel padre resta una ferita aperta. Per questo proverà ad affrontarlo, anche se rintracciarlo si rivelerà meno semplice del previsto. La determinazione, però, non le mancherà. Parallelamente, Serena farà una scoperta importante sul padre delle gemelle.

Da qui nascerà uno scontro con la sorella: Manuela vorrà andare avanti da sola in questo rapporto appena nato, mentre Serena resterà turbata da un incubo che riporta a galla ricordi confusi di un passato mai davvero chiuso.

Maurizio di nuovo in ospedale: si teme il peggio

Le condizioni di Maurizio non lasciano molto spazio all'ottimismo. Finirà di nuovo ricoverato e, stavolta, sembrerà ormai rassegnato a quello che gli sta accadendo. Le anticipazioni non chiariscono di che male si tratti, ma il quadro che emerge è quello di un uomo che ha smesso di combattere, quasi consapevole che il tempo davanti a lui non sia più molto. Una resa silenziosa, fatta più di sguardi che di parole, che pesa come una sentenza già scritta.

Sarà l'infermiera Iolanda a scuoterlo, almeno in parte. Lo convincerà a fare il primo passo verso Manuela, a non lasciare che il silenzio diventi l'ultima cosa tra loro. Maurizio si deciderà così a contattare la figlia, per provare a spiegarle perché è sparito così a lungo. Una telefonata che pare arrivare giusto in tempo, forse l'ultima occasione per dare un senso a quel ritorno e per chiudere, in qualche modo, i conti con una vita rimasta in sospeso.

Il resto delle trame di Un posto al sole: torna Otello, Roberto contro Stefano

In vista della riunione di condominio, Raffaele si ritroverà schiacciato dall'agitazione di Renato e Otello, decisi a far passare alcuni lavori importanti per il palazzo.

Sul fronte sentimenti, Ornella comincerà a scambiare i primi messaggi con Vanni: piccoli passi, ma significativi.

Restare fermi sulle proprie decisioni non sarà semplice né per Rossella né per Nunzio. In ogni caso, i due si trasferiranno in terrazza, dove ad accoglierli con affetto saranno Giulia e Luca.

Ferri proverà ad arginare l'invadenza di Stefano Mori, sia sul lavoro sia nella vita privata, ma a rimetterci sarà Michele. Cristina e Greta, intanto, affronteranno il presente a testa alta.

Ancora una volta, Mariella e Guido finiranno trascinati dentro le crisi esistenziali di Bice. Toccherà a loro provare a far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.

Dopo che i guasti elettrici a Palazzo Palladini saranno stati sistemati da Angelo ed Eduardo, Rosa si illuderà che il fratello abbia finalmente trovato la sua occasione per garantire un po' di stabilità economica alla famiglia. Solo che Rino, Angelo e Stella cercheranno di tirarlo dentro un nuovo colpo, da mettere a segno in un posto fin troppo familiare.