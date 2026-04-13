Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano brutti momenti per una delle pprotagoniste storiche della soap partenopea. Le puntate in onda su Rai 3 da lunedì 20 al 24 aprile alle 20:50, preannunciano una settimana intensa per Serena, che verrà turbata da un incubo capace di riportare a galla ricordi confusi e inquietanti legati al passato. Mentre la donna cercherà di capire cosa si nasconde dietro quelle immagini, a Palazzo Palladini e in città si intrecceranno tensioni familiari, ritorni inattesi e scelte difficili che coinvolgeranno molti protagonisti.

Serena affronta un incubo che riapre una ferita antica

Per Serena sarà un momento delicato: un sogno angosciante la metterà di fronte a sensazioni che credeva sopite, costringendola a interrogarsi su ciò che ha realmente vissuto e su ciò che la sua mente ha cercato di proteggere. Nel frattempo, Cristina e Greta affronteranno il presente con determinazione, mentre Ferri proverà a contenere l’invadenza di Stefano Mori, che continua a interferire sia nella sua vita privata sia in quella professionale, con conseguenze che finiranno per ricadere su Michele. Parallelamente, Manuela e Micaela reagiranno in modo opposto al ritorno del padre: Micaela si chiuderà a riccio, mentre Manuela, pur ferita, deciderà di cercarlo.

Rintracciarlo, però, sarà più difficile del previsto. A complicare tutto, Maurizio, nuovamente ricoverato, apparirà sempre più rassegnato, mentre Rossella e Nunzio proveranno a mantenere le distanze trasferendosi in terrazza, dove verranno accolti da Giulia e Luca.

Tra ricatti, tensioni e nuove alleanze, il passato torna a bussare

Mentre Serena cercherà di dare un senso al suo incubo, altre trame si muoveranno in parallelo. Greta tenterà senza successo di riavvicinarsi a Cristina, mentre una mossa scorretta di Mori intensificherà lo scontro con Roberto. Convinto da Iolanda, Maurizio deciderà di contattare Manuela per spiegare le ragioni della sua lunga assenza, aprendo un nuovo capitolo nel loro rapporto.

Intanto, Raffaele sarà messo sotto pressione da Renato e Otello in vista della riunione condominiale, mentre Ornella inizierà a scambiare i primi messaggi con Vanni. Sul fronte familiare, Guido e Mariella proveranno a far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio, ritrovandosi ancora una volta coinvolti nei loro continui contrasti. A Palazzo Palladini, dopo aver sistemato i guasti elettrici, Angelo ed Eduardo sembreranno pronti a garantire stabilità economica alla famiglia, ma Rino, Angelo e Stella cercheranno di trascinare Eduardo in un nuovo colpo, proprio in un luogo che conoscono fin troppo bene. In questo intreccio di tensioni, ritorni e scelte difficili, l’incubo di Serena diventerà il punto più enigmatico e inquietante della settimana, lasciando aperti interrogativi che potrebbero cambiare il suo futuro.