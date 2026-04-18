Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 27 al 30 aprile, Vanni riuscirà ad ottenere il numero di Ornella, ma non si fermerà qui, perché deciderà di spingersi un po' oltre, facendosi sempre più intraprendente.

Sul fronte sentimentale, intanto, si muoveranno altre due storie. Alberto sentirà sempre di più la mancanza di Anna. Parallelamente, Marina inizierà a sviluppare una forte gelosia nei confronti di Greta e Roberto.

Un posto al sole: cosa sta succedendo tra Vanni e Ornella

Tra i personaggi di Un posto al sole più osservati in queste settimane c'è Vanni, che con discrezione e un pizzico di ironia sta cercando di conquistare Ornella.

Il suo corteggiamento è garbato ma evidente e, a quanto pare, a breve la dottoressa cederà sulla questione del telefono dandogli il suo numero. I due inizieranno così a messaggiarsi, ma Vanni, non pago di una semplice amicizia, deciderà di andare oltre e farà un invito galante a Ornella.

Le anticipazioni però non dicono altro e resta difficile capire se accadrà qualcosa o se la dottoressa deciderà di restare fedele a Raffaele. Sta di fatto che lei e il marito sono in forte crisi, e questo evento potrebbe rappresentare un importante banco di prova per la coppia.

Marina è gelosa di Greta, Alberto sempre più ossessionato da Anna

Nelle prossime puntate di Upas, Ferri sembrerà sempre più ossessionato da Stefano.

Una rivalità che avrà un forte impatto anche su Radio Golfo 99, ma che non convincerà del tutto Marina. L'imprenditrice Giordano, anzi, si convincerà sempre di più del fatto che Roberto ce l'abbia con Mori perché ha una relazione con Greta, e non per una questione di affari.

Mentre Gianluca proverà ad accettare la partenza di Anna, Alberto sentirà sempre più la sua mancanza e prenderà una decisione di testa che potrebbe avere forti conseguenze.

Un posto al sole in pausa il 1° maggio

Il Primo Maggio Un posto al sole non andrà in onda, resta da capire se la puntata verrà recuperata il 30 aprile o la settimana successiva. Al suo posto, come da tradizione, Rai 3 trasmetterà il Concerto del "° maggio di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL.

L'edizione di quest'anno ruoterà attorno al tema del lavoro dignitoso nell'era dell'intelligenza artificiale. Sul palco sono attesi, tra gli altri, Litfiba, Geolier, Ditonellapiaga, Riccardo Cocciante, Sayf, Frah Quintale e Angelica Bove. La conduzione, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere affidata a Pierpaolo Spollon e Arisa, anche se mancano ancora le conferme ufficiali.