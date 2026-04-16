Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 30 aprile, Stefano Mori verrà consacrato come nuovo villain della serie. Non è chiaro fin dove si spingerà l'uomo, ma sta di fatto che darà del filo da torcere a Michele e a Roberto. Su quest'ultimo va fatta però un'ulteriore riflessione: le anticipazioni rivelano infatti che Marina leggerà il suo astio contro Stefano più come una gelosia che come una rivalità in affari.

Un posto al sole, Roberto Ferri geloso di Greta: lo scontro con Stefano Mori

Molti spettatori hanno trovato piuttosto curioso e fuori luogo il modo in cui Ferri si è scagliato contro Stefano Mori.

Certo, l'uomo sta intrattenendo una relazione extraconiugale con la madre di suo figlio, ma di base Roberto non ha nessun diritto di intromettersi nella gestione della cosa: al massimo dovrebbe parlarne con Greta.

Non si può dire che Stefano sia stato una persona corretta, ma in ogni caso non è ben chiaro perché Ferri lo abbia minacciato. All'uomo, infatti, ha fatto intendere che avrebbe rivelato alla moglie i suoi tradimenti. Molti spettatori hanno ipotizzato che Roberto, in realtà , possa essere geloso di Greta, e le anticipazioni delle prossime puntate sembrano confermare questo sospetto, che diventerà sempre più forte anche in Marina.

Upas, Marina sempre più sospettosa: tornano i fantasmi del passato con Greta

Marina sta facendo di tutto per apparire come una figura materna per Cristina e sta cercando di fare la cosa giusta. Sembra però piuttosto palese che non abbia visto di buon occhio l'ingresso di Greta nelle loro vite. Quando quest'ultima se n'era andata via con Eduardo, Marina aveva tirato un sospiro di sollievo. Va ricordato che in passato le due hanno avuto scontri burrascosi e la Giordano è arrivata persino a spararle a causa della gelosia.

Finora non è accaduto niente di particolare, ma non c'è da stupirsi se Marina inizierà a essere sempre più sospettosa. La donna sa bene com'è fatto suo marito e quanto fragile sia la sua fedeltà.

Stavolta Ferri sembrava aver messo la testa a posto, eppure spesso, dopo essersi ravveduto, è ricaduto negli stessi errori. Roberto ha un'affettività molto particolare, legata quasi al possesso. Non sopporta che chi è stato legato a lui poi lo rifiuti. In questa nuova situazione sembra avere una certa ossessione verso Greta, mentre vede Stefano più come rivale sentimentale che come avversario negli affari.

Un posto al sole, Stefano Mori nuovo villain: torna il triangolo Roberto, Marina e Greta

Le anticipazioni parlano di Stefano come nuovo villain della serie, un personaggio diverso però da Gennaro Gagliotti: non ci sarà spazio per la criminalità. È facile ipotizzare, comunque, che sia un uomo che si fa pochi scrupoli negli affari, un po' come Roberto.

A quanto pare lui è il proprietario di una radio rivale di Radio Golfo 99 e sembra proprio che ci saranno degli scontri in merito, che coinvolgeranno anche Michele. Non è ben chiaro che cosa succederà, ma c'è da aspettarsi uno scontro tra Roberto e Stefano, e c'è da valutare il ritorno a giugno di un triangolo tra Ferri, Marina e Greta.

In questa storia potrebbe avere un ruolo anche la moglie di Stefano, verso cui Marina sembra avere una certa empatia. Entrambe, infatti, hanno a che fare con uomini che faticano a essere fedeli ed entrambe fanno di tutto per arginare questi loro istinti, anche a costo di chiudere un occhio in qualche occasione. Marina si è ripromessa più e più volte che non avrebbe più dato nuove possibilità a Roberto, quindi ora resta da capire se i due sono destinati a separarsi nuovamente o se invece continueranno a stare insieme.