Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 4 all'8 maggio il mistero che ruota intorno alle gemelle e a Maurizio si farà sempre più fitto. Manuela sembrerà ormai totalmente presa dal padre ritrovato, mentre Serena si avvicinerà ad una verità terribile.

Sul fronte criminale, intanto, Stella, Rino e Angelo continueranno a muovere le pedine in vista del colpo a Palazzo Palladini. Parallelamente, Alberto si troverà di fronte a un lato oscuro di Anna che forse non si aspettava di scoprire. Si muove qualcosa anche sul piano sentimentale.

Ornella sembrerà avvicinarsi sempre di più a Vanni, mentre per Marina la situazione si farà più complicata a causa della vicinanza tra Roberto e Greta.

Cosa nasconde Maurizio?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Maurizio entrerà a tutti gli effetti nella vita delle gemelle. Manuela sembrerà presissima e penserà già a un suo ingresso stabile nella vita familiare. Quanto a Micaela, si mostrerà meno coinvolta, anche se rispetto all'inizio apparirà comunque più aperta. A quel punto Serena, sempre più convinta che qualcosa non torni, deciderà di mettersi in contatto con sua madre. Non è chiaro come reagirà Monica, ma le anticipazioni rivelano che Serena avrà un nuovo incubo che la farà avvicinare ad una verità sconvolgente.

Nelle puntate in corso Serena ha avuto diversi incubi che riguardano Monica e Maurizio. Da quanto emerso, l'uomo nasconderebbe un terribile segreto. Gli spettatori si sono interrogati a lungo su cosa possa essere, e le ipotesi spaziano dal banale tradimento a qualcosa di ben più cupo e violento contro Monica, o peggio ancora qualcosa che riguarderebbe Serena e le gemelle da bambine. Per ora resta tutto sul piano delle teorie, ma a breve se ne dovrebbe sapere di più.

Colpo a Palazzo Palladini

Dopo l'ennesimo rifiuto da parte di Eduardo, Stella si sentirà umiliata e deciderà di schierarsi dalla parte dello zio e del fratello. Nel frattempo Angelo, all'oscuro di Eduardo, metterà a punto gli ultimi dettagli per il furto a Palazzo Palladini.

Dopo aver scoperto il passato doloroso di Anna e la morte di suo fratello, Alberto si legherà ancora di più alla ragazza. Tra i due nascerà un sentimento sempre più forte, mentre Gianluca inizierà a capire che qualcosa non va. In seguito il giovane Palladini troverà conforto in Rossella, mentre Alberto scoprirà un lato di Anna che non conosceva.

Ornella si avvicina a Vanni

Cristina chiederà aiuto a Greta per opporsi alla decisione del padre di farle cambiare scuola. Sua madre però si lascerà convincere da Roberto, sempre più sicuro che quella sia la strada giusta. Marina, dal canto suo, osserverà con crescente fastidio la ritrovata complicità tra Roberto e la sua ex.

Vanni e Ornella saranno sempre più vicini.

Raffaele, ignaro di tutto, cercherà una soluzione per trascorrere più tempo con lei. I suoi piani però dovranno aspettare, perché Otello e Renato premeranno per far partire i lavori a Palazzo Palladini.