Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile su Rai 3 tornano i nuovi episodi di Un posto al sole. Gli spoiler parlano di nuovi problemi per Nunzio e Rossella: dopo il temporale di Pasquetta che si è abbattuto su Napoli, i coniugi si ritrovano con la casa inagibile e quindi costretti a cercare una nuova sistemazione. Intanto Cristina dopo la crisi avuta ed il litigio con la madre, si appresta a tornare a casa con suo padre.

Anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Un posto al sole, vedono i coniugi Rossella e Nunzio in difficoltà: i tecnici hanno effettuato un sopralluogo dopo il temporale di Pasquetta e hanno annunciato l'inagibilità del seminterrato.

Messi alle strette i due coniugi si sono subito messi alla ricerca di un luogo dove poter andare, nonostante diverse persone si siano offerte di ospitarli. Tale situazione crea tensioni fra moglie e marito: Rossella infatti vorrebbe andare a vivere dai genitori, mentre Nunzio vorrebbe trasferirsi in Terrazza. Dopo il no categorico per andare da Silvia e Michele, Nunzio si appresta a vivere una notte da incubo.

Per quanto riguarda il travagliato rapporto tra Ferri e sua figlia Cristina, la ragazza dopo essere sparita torna a vivere con il padre. Nel frattempo Cristina ha un brutto litigio con la madre, a causa della relazione della donna con Stefano Mori. Scossa per il gesto folle della figlia, Greta decide di chiudere la storia con Stefano.

Quest'ultimo invece mette mette alle strette Roberto con un'amara verità. Angelo si rende protagonista di un gesto che spiazza Eduardo, dopo non aver ricevuto il compenso dell'ultimo colpo messo a segno dalla banda. Il padre delle gemelle evita di rispondere alle domande di Serena, ma dietro potrebbe celarsi un segreto scottante.

L'opinione degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le nuove trame della tv soap più longeva della Rai.

Un utente ha affermato: "Ma io veramente non mi capacito di come i ragazzi che hanno seguito upas siano cresciuti a colpi di traumi. Cristina non è la prima". Un altro utente ha commentato: "Per Nunzio e Rossella non ci voleva proprio l'inagibilità del seminterrato".

Un ulteriore utente ha aggiunto: "Non capisco perché Nunzio non vuole andare a vivere dai suoceri pur sapendo che dovrebbe stare in mezzo ad una strada". Infine c'è chi ha criticato il rapporto di Ferri con Cristina: "A lui toccano le parole di Stefano perché dice la verità".