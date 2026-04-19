Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, su Rai 3, tornano i nuovi episodi di Un posto al sole. Le gemelle sono un bivio: Micaela non vuole saperne nulla di suo padre, mentre Manuela decide di ascoltare l'uomo e dargli una seconda chance dopo essere sparito per anni dalla loro vita. Intanto Ornella lascia il suo numero di telefono a Vanni e tra i due inizia uno scambio di messaggi.

Un posto al sole: Greta cerca di recuperare il rapporto con Cristina

In occasione dei nuovi episodi di Un posto al sole, le anticipazioni vedono le gemelle in crisi: Maurizio è tornato nella loro vita, ma le due ragazze sembrano avere le idee piuttosto confuso.

Micaela non vuole saperne nulla del padre poiché ritiene il tutto come una ferita ancora aperta, Manuela sembra voler riallacciare i rapporti con l'uomo in modo da capire cosa l'ha spinto ad allontanarsi da loro per anni. Intanto Serena fa un incubo dove rivive alcune scene poco gradevoli legate al suo passato e scopre una cosa sconvolgente sul padre delle gemelle. Nel frattempo Maurizio è stato nuovamente ricoverato a causa dei gravi problemi di salute che lo affliggono.

Il rapporto tra Cristina e Greta è sempre più compromesso: la donna vuole recuperare con la figlia, ma inizialmente quest'ultima non sembra disposta a darle una seconda chance. A complicare le cose è anche l'assidua presenza di Mori.

Dopo i lavori a Pallazzo Palladini, la banda Sabbiese cerca di coinvolgere Eduardo in un nuovo colpo. Rossella e Nunzio invece avevano discusso a causa dell'inagibilità al seminterrato, ma la coppia ritrova la serenità dopo essersi trasferita in Terrazza. Ornella lascia il suo numero a Vanni e tra i due inizia uno scambio di messaggi assiduo.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, sono molti gli utenti che commentano le vicende della tv soap più longeva della Rai. Un utente ha ironizzato: "Ciao ciao nonno Cirillo". Un altro ha aggiunto: "Scusate ma Maurizio ha scoperto di avere la tubercolosi?". Un fan ha invece scritto: "Da una che dopo pochi mesi di convivenza vuole già tornare dai suoi non c'è da aspettarsi niente di buono".

Un altro utente ha commentato: "Comunque la discussione tra Nunzio e Rossella è stata davvero senza senso, quando poi alla fine si trasferiranno in Terrazza". Infine c'è chi ha criticato il personaggio di Stefano Mori: "Basta mettere zizzania tra Greta, Cristina e Roberto".