Maurizio sarà ancora protagonista nelle prossime puntate di Un posto al sole e non si esclude che l'uomo abbia molestato Serena da bambina.

Nelle ultime puntate andate in onda, Serena ha avuto frequenti incubi sull'addio di sua madre Monica a Maurizio. La donna ne ha già parlato con Filippo e ha un pessimo presentimento. Anche se i suoi ricordi non sono lucidi, Serena teme che i suoi non siano soltanto sogni.

Un nuovo segreto a Un posto al sole

Nelle prossime settimane, a Un posto al sole si farà chiarezza sul passato di Maurizio che, a quanto pare, non è l'uomo fragile che ha mostrato di essere.

L'uomo è ricomparso nelle vite di Manuela e Micaela dicendo che non le ha mai abbandonate. Maurizio ha spiegato che Monica, molti anni prima, lo ha escluso dalla sua vita e da quella delle figlie senza alcuna spiegazione. A riprova di questo, l'uomo ha detto a Serena che ha scritto molte lettere a cui non ha mai ricevuto risposta. La moglie di Filippo ha trovato effettivamente le lettere di Maurizio che non erano mai state aperte. Leggendo quelle parole, Serena ha capito che l'uomo ha implorato più volte Monica di farle vedere le bambine. Ma cosa è successo di così grave da non meritare nemmeno una risposta dalla madre delle sue figlie? La risposta non c'è ancora, ma nelle puntate in onda Serena sta facendo degli incubi terribili che non farebbero pensare a nulla di buono.

Gli incubi che tormentano Serena

Serena è molto preoccupata per le sue sorelle che hanno appena rivisto il loro papà e soprattutto per Manuela che si sta legando molto a lui. Maurizio appare come un uomo dolce e fragile, ma gli incubi di Serena rivelano tutt'altro. La donna, infatti, ha sognato gli ultimi litigi di Monica e Maurizio e si è svegliata con una forte inquietudine. Nei sogni, Monica ha intimato all'uomo si sparire dalle loro vite dopo quello che ha fatto, con una voce disperata e furiosa. Serena ha parlato con Filippo che ha minimizzato, ma la sua sensazione è terribile. Non si esclude che Maurizio abbia molestato Serena da piccola e questo spiegherebbe la rabbia con cui Monica lo ha cacciato dalla sua vita e quella della sua famiglia.

Un forte trauma potrebbe aver cancellato i ricordi che ora stanno tornando nella mente di Serena come incubi che la tormentano anche durante il giorno. In questo caso, per Manuela e Micaela sarà davvero dura ed è per questo che la loro sorella vorrebbe proteggerle.