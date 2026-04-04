Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 aprile, si preannunciano ricche di tensione, colpi di scena e decisioni difficili per i protagonisti di Palazzo Palladini. Al centro della settimana ci saranno il rapporto esplosivo tra Cristina e Greta, le difficoltà di Nunzio e Rossella e nuovi sviluppi nelle dinamiche familiari e sentimentali.

Scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Cristina contro Greta: rabbia, dolore e un equilibrio fragile

Il rapporto tra Cristina e sua madre Greta raggiungerà un punto di rottura. Quando Greta proverà a spiegare la crisi vissuta con Eduardo e il coinvolgimento di un altro uomo nella sua vita, la reazione della figlia sarà durissima.

Cristina, sopraffatta dalle emozioni, si lascerà andare a uno sfogo pieno di rabbia e dolore, accusando la madre e mettendo in luce tutta la sofferenza accumulata.

A riportare la situazione sotto controllo sarà Ferri, che riuscirà a calmare la figlia e a ricondurla verso una parvenza di normalità. Tuttavia, il suo intervento non sarà privo di condizioni: come spesso accade, Ferri imporrà il proprio punto di vista, influenzando profondamente le scelte di Cristina.

Eduardo e Angelo: un gesto inaspettato cambia tutto

Sul fronte criminale, Eduardo dovrà fare i conti con un gesto inaspettato da parte di Angelo. Quest’ultimo, mortificato per non essere stato ricompensato dopo l’ultimo colpo messo a segno con la banda, prenderà una decisione sorprendente.

Il suo comportamento rischierà di destabilizzare gli equilibri già precari del gruppo, mettendo Eduardo in una posizione complicata e aprendo nuovi scenari ancora tutti da scoprire.

Nunzio e Rossella in difficoltà: arriva una brutta notizia

Dopo il sopralluogo di un tecnico chiamato a verificare i danni causati dalla pioggia, per Nunzio e Rossella arriverà una notizia tutt’altro che positiva.

L’inagibilità del seminterrato li costringerà a lasciare la loro casa e a cercare una nuova sistemazione per un periodo piuttosto lungo. Una situazione difficile che li metterà alla prova, anche se non mancherà la solidarietà: più di una persona, infatti, si offrirà di ospitarli.

Episodio 6927: ritorni, scelte e nuove priorità

Nella puntata 6927, Cristina tornerà, rassegnata, a vivere a casa del padre, segnando un nuovo capitolo nella sua vita familiare.

Nel frattempo, Stefano tenterà nuovamente di riconquistare Greta. Tuttavia, la donna, sempre più preoccupata per la figlia, sembrerà intenzionata a mettere da parte la relazione per concentrarsi su ciò che conta davvero.

Parallelamente, la situazione di Nunzio e Rossella diventerà sempre più urgente, costringendoli a prendere decisioni rapide sul loro futuro abitativo.

Episodio 6928: ricordi, rivelazioni e nuovi equilibri

La partenza di Monica offrirà alle sorelle Cirillo l’occasione per fare un tuffo nel passato, tra ricordi e momenti condivisi.

Tuttavia, un incontro imprevisto rischierà di cambiare gli equilibri costruiti fino a quel momento.

Greta e Stefano, intanto, dovranno affrontare nuove rivelazioni che aumenteranno ulteriormente le distanze tra loro.

Sul fronte familiare, Michele e Silvia vivranno un momento di apparente serenità, ma la proposta di Giulia rimetterà tutto in discussione. Si aprirà così una sfida tra due realtà: i “Gravianos” e la Terrazza. Chi avrà la meglio?