Le puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile si preannunciano ricche di colpi di scena e sviluppi importanti, soprattutto per quanto riguarda Serena, che si troverà al centro di una vicenda carica di tensione e mistero. La donna, infatti, farà una scoperta sorprendente su Maurizio, destinata a cambiare profondamente la sua percezione del passato e ad avere ripercussioni anche nel presente.

Serena e la verità su Maurizio: un incubo che riporta a galla il passato

Nel corso della settimana, Serena sarà turbata da sogni inquietanti che la riporteranno indietro nel tempo.

Ricordi confusi e frammentati inizieranno a emergere, spingendola a interrogarsi su ciò che credeva di sapere. Proprio questi segnali si riveleranno fondamentali per arrivare a una verità inattesa riguardo a Maurizio.

La scoperta che farà non sarà affatto facile da accettare: potrebbe trattarsi di un segreto tenuto nascosto per anni, capace di mettere in discussione equilibri familiari già fragili. Questo sviluppo narrativo promette di aprire nuovi scenari e di coinvolgere anche altri personaggi legati alla sua storia.

Ferri contro Mori: tensioni anche sul lavoro

Parallelamente, Ferri continuerà a fronteggiare l’ingombrante presenza di Stefano Mori, che ormai interferisce pesantemente sia nella sua sfera professionale che in quella privata.

Il tentativo di arginare Mori si rivelerà più complicato del previsto e finirà per coinvolgere anche Michele, che pagherà le conseguenze di questa rivalità.

Le dinamiche tra i personaggi si faranno sempre più tese, lasciando presagire possibili scontri diretti e decisioni drastiche.

Cristina e Greta guardano avanti

Cristina e Greta, invece, cercheranno di affrontare il presente con coraggio e determinazione. Le due saranno chiamate a prendere decisioni importanti per il loro futuro, dimostrando una crescente maturità. Il loro percorso potrebbe rappresentare una svolta significativa all’interno della trama.

Intrighi e tentazioni: il rischio di un nuovo colpo

Dopo aver risolto alcuni problemi elettrici a Palazzo Palladini, Angelo ed Eduardo offriranno a Rosa una speranza concreta: quella di una stabilità lavorativa per il fratello.

Tuttavia, il rischio di ricadere in vecchie abitudini sarà dietro l’angolo.

Rino, Angelo e Stella, infatti, penseranno di coinvolgere Eduardo in un nuovo colpo, ambientato in un luogo molto familiare. Una scelta che potrebbe avere conseguenze imprevedibili e riportare il giovane su una strada pericolosa.

Manuela contro la gemella: la scelta di conoscere il padre

Un’altra storyline importante sarà quella che coinvolge Manuela, decisa a proseguire nella conoscenza del padre nonostante il parere contrario della gemella. Questa decisione creerà inevitabili tensioni, ma potrebbe anche portare alla luce verità rimaste nascoste troppo a lungo.

Mariella e Guido alle prese con Bice

Non mancheranno momenti più leggeri, ma comunque complicati, con Mariella e Guido che si troveranno ancora una volta coinvolti nel caos generato da Bice. I due tenteranno di far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio, ma l’impresa si rivelerà tutt’altro che semplice.