Le nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 4 all’8 maggio si preannunciano ricche di tensione, emozioni e colpi di scena. Al centro della trama troviamo relazioni complicate, segreti che emergono dal passato e decisioni difficili che potrebbero cambiare gli equilibri tra i protagonisti di Palazzo Palladini.
Alberto e Anna: passione e sensi di colpa
Dopo i giorni trascorsi insieme, Alberto e Anna sembrano sempre più coinvolti sentimentalmente. La loro intimità cresce, ma non senza conseguenze: l’uomo è infatti tormentato dal senso di colpa nei confronti del figlio Gianluca.
Questo conflitto interiore rischia di incrinare una relazione appena nata ma già molto intensa.
A complicare ulteriormente la situazione sarà un incontro inatteso che potrebbe far precipitare gli eventi, mettendo Alberto davanti a una scelta difficile tra cuore e responsabilità.
Gianluca sotto shock: il passato ritorna
Il vero punto di svolta arriverà con un confronto inaspettato tra Anna e Gianluca, proprio sotto casa. Alberto, testimone involontario della scena, si troverà costretto a fare i conti con verità mai del tutto affrontate.
Questo momento riaprirà vecchie ferite nel giovane Gianluca, che reagirà chiudendosi in sé stesso. Il suo isolamento preoccupa profondamente Alberto, che teme una nuova ricaduta emotiva del figlio.
Manuela e Serena: tra verità e incubi
Sul fronte familiare, Manuela appare sempre più determinata a costruire un rapporto stabile con il padre. Una scelta coraggiosa che però potrebbe portare a conseguenze impreviste.
Nel frattempo, Serena sarà tormentata da un incubo ricorrente che si rivelerà tutt’altro che casuale: ciò che emerge dal sogno porterà alla luce una verità sconvolgente, destinata a cambiare la sua prospettiva su eventi passati.
Raffaele diviso tra lavoro e vita privata
Raffaele desidera più tempo libero da dedicare a Ornella, ma la realtà è ben diversa. Gli impegni legati ai lavori urgenti a Palazzo lo vedono coinvolto insieme a Renato e Otello.
Proprio quest’ultimo sorprende tutti con una decisione inaspettata, destinata a creare nuove dinamiche tra gli abitanti dello stabile.
Roberto, Greta e Marina: tensioni familiari
Roberto cercherà di convincere Greta che cambiare scuola a Cristina sia la scelta migliore per il suo futuro. Una decisione che apre un nuovo fronte di confronto tra i due.
Intanto Marina osserva con crescente inquietudine il rapporto tra il marito e la sua ex, sempre più complici. La situazione rischia di degenerare, alimentando sospetti e tensioni difficili da gestire.
Cristina in difficoltà
La giovane Cristina, sempre più fragile, si rivolgerà proprio a Greta in cerca di aiuto. Un gesto che potrebbe rafforzare il loro legame ma anche mettere in luce nuove fragilità emotive.