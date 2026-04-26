Da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, su Rai 3, si apprestano ad andare in nuovi i nuovi episodi di Un posto al sole. Rino è pronto a mettere a segno un colpo a Palazzo Palladini con la complicità di Persico, ma Eduardo Sabbiese è contrario. Roberto invece vuole vendicarsi a tutti i costi di Mori, ma Marina inizia a pensare che dietro alla vendetta c'è una sorta di gelosia per Greta.

Anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di upas, parlano di Sabbiese in grossa difficoltà: Eduardo infatti è contrario al colpo di Palazzo Palladini, ma sia Rino che Persico non sembrano essere disposti a tornare sui loro passi. Intanto Grillo con l'aiuto della talpa mette in atto un piano per incastrare Sabbiese.

Le sorelle Cirillo devono decidere come comportarsi con il padre Maurizio: Manuela già immagina il ritorno dell'uomo in famiglia, Micaela ha invece scelto di incontrare il padre mentre Serena si domanda se sia o meno il caso di mettere al corrente Monica del fatto che Maurizio si trova a Napoli. I rapporti tra Roberto Ferri e Mori sono sempre più complicati, al punto che il primo sembra essere disposto a tutto pur di vendicarsi del nuovo compagno della sua ex moglie; Marina però crede che dietro al comportamento di Roberto ci sia un velo di gelosia nei confronti di Greta. Tra Cristina e Leo il rapporto è sempre più stretto e la ragazza finisce per ritrovarsi in una situazione che la mette in imbarazzo.

Renato si trova alle prese con dei problemi di natura economica, dopo il temporale che ha creato danni a Palazzo Palladini. Gianluca non riesce a dimenticare Anna, mentre Alberto è sempre più sofferente. Per quanto riguarda Bice e Massaro, il piano di Mariella per farli riavvicinare sembra non concretizzarsi.

Rai: cambio di programmazione per la tv soap

Un posto al sole subisce un momentaneo cambio di programmazione.

La Rai ha infatti deciso di non mandare in onda la tv soap di Rai 3 in occasione del 1° maggio 2026, nonché Festa dei Lavoratori. Dunque gli episodi andranno in onda da lunedì 27 a giovedì 30 aprile.

La normale programmazione torna da lunedì 4 maggio alle ore 20: 50 e gli episodi sono disponibili sia in chiaro che in streaming sul sito RaiPlay.