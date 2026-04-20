Le puntate di Un posto al sole in onda dal 27 al 30 aprile alle 20:50 su Rai 3 metteranno in scena una settimana ad alta tensione per il fronte criminale. Rino Persico, deciso a dimostrare la propria forza e a guadagnare spazio nella banda, insisterà per portare avanti un colpo a Palazzo Palladini, convinto che sia il momento giusto per agire. La sua determinazione, però, entrerà in rotta di collisione con Eduardo Sabbiese, sempre più diviso tra il ruolo di capo e un crescente senso di responsabilità. Intorno a loro, le dinamiche familiari e sentimentali del quartiere continueranno a intrecciarsi, creando un mosaico di tensioni e fragilità.

Rino spingerà per il colpo, mentre Eduardo perderà il controllo della banda

Rino non accetterà alcun freno: per lui, colpire Palazzo Palladini sarà un’occasione per affermarsi e per dimostrare che la banda può ancora muoversi con audacia. Eduardo, invece, vedrà nel piano un rischio enorme, soprattutto ora che la sua leadership è messa in discussione da più fronti. Il confronto tra i due diventerà sempre più acceso. Eduardo, già provato da dubbi morali e pressioni esterne, inizierà a percepire la situazione come una spirale fuori controllo. La banda, che un tempo seguiva le sue direttive senza esitazioni, sembrerà ora più incline a lasciarsi trascinare dall’impulsività di Rino. Nonostante la contrarietà di Sabbiese, il piano prenderà forma, e il colpo verrà messo in moto con conseguenze che segneranno profondamente il gruppo.

Mariella tenterà di ricucire rapporti, mentre Cristina vivrà un momento difficile

Parallelamente, Mariella proverà a far incontrare Bice e Massaro per discutere del futuro di Gerry. La sua piccola trappola, pensata per costringere i due a un confronto sincero, non avrà però l’esito sperato: le tensioni familiari emergeranno con forza, lasciando Mariella delusa e preoccupata. Sul fronte dei giovani, Cristina continuerà a lasciarsi trascinare da Leo, finendo in una situazione spiacevole che metterà in allarme Marina e alimenterà la gelosia di Roberto. Il clima generale sarà quello di un quartiere che, mentre affronta le proprie fragilità quotidiane, rischia di essere travolto da un colpo che nessuno avrebbe mai immaginato potesse arrivare così vicino.