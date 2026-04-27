Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 maggio alle 20:50 su Rai 3 mostrano una settimana in cui i rapporti cambieranno direzione e le certezze verranno messe alla prova. Ornella vivrà un momento inatteso con Vanni, mentre Raffaele, vorrà sorprendere sua moglie. Inoltre, durante gli episodi ci sarà spazio anche per le vicende di Stella, ferita dall'ennesimo rifiuto di Eduardo. In seguito a tale situazione per lei spiacevole ci sarà un colpo di scena: l'amante di Sabbiese deciderà di schierarsi con suo zio Rino e suo fratello Angelo.

Quest'ultimo, intanto, porterà avanti il suo piano per commettere un furto a Palazzo Palladini.

Ornella e Vanni si avvicineranno, Raffaele farà una sorpresa a sua moglie

Ornella attraverserà giorni complicati, segnati da stanchezza e responsabilità che sembreranno non darle tregua. Sarà proprio in questo clima che Vanni diventerà per lei un punto d’appoggio inaspettato: la ascolterà, la farà sentire capita, e tra i due nascerà una complicità che crescerà senza che nessuno dei due la cerchi davvero. Questo legame, destinato a rimanere privato, verrà però interrotto dall’arrivo improvviso di Raffaele, che deciderà di sorprenderla con un gesto affettuoso. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole non rivelano ancora se il portiere di Palazzo Palladini si renderà conto della vicinanza fra sua moglie e il compagno di corso di spagnolo.

Tra piani segreti, tensioni familiari e scelte difficili, tutto si complicherà

Mentre Ornella cercherà di gestire le conseguenze di quel momento, Stella, ferita dall’ennesimo rifiuto di Eduardo, sceglierà di schierarsi con lo zio e il fratello, mentre Angelo porterà avanti il piano per colpire Palazzo Palladini. Gianluca scoprirà che il padre gli ha mentito e si chiuderà in un silenzio che preoccuperà tutti. Guido e Mariella tenteranno di riportare la pace tra Massaro, Gerry e Bice, ma la missione sembrerà impossibile. Cristina si opporrà alla decisione del padre di cambiarle scuola e chiederà aiuto a Greta, riaccendendo tensioni che Marina faticherà a sopportare. In un clima così instabile, ogni gesto peserà più del previsto e ogni relazione verrà messa alla prova.