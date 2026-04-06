Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un segreto pronto a venire a galla. Nella settimana di messa in onda della soap partenopea, le puntate previste da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle 20:50 su Rai 3 saranno focalizzate su Maurizio. Il padre delle gemelle, infatti, sarà al centro di un mistero sempre più inquietante. L’uomo, messo alle strette dalle domande di Serena, eviterà ogni spiegazione, lasciando intuire che dietro il suo comportamento si nasconde qualcosa di molto più serio di quanto voglia ammettere. Parallelamente, Roberto vivrà giorni di forte nervosismo, mentre Cristina continuerà a oscillare tra rabbia e fragilità.

Le tensioni familiari, i sospetti e le rivelazioni inaspettate renderanno la settimana particolarmente densa.

Serena capirà che Maurizio le sta nascondendo qualcosa di grave

Le domande di Serena diventeranno sempre più dirette, ma Maurizio si sottrarrà a ogni tentativo di chiarimento, alimentando un clima di sospetto crescente. Il suo atteggiamento sfuggente, unito a una serie di dettagli che non tornano, farà emergere l’ipotesi che l’uomo stia proteggendo un segreto doloroso. Per Serena arriverà il momento di prendere una decisione difficile: continuare a cercare la verità o accettare che il padre delle gemelle non sia disposto a parlare. La scelta avrà conseguenze importanti sul futuro della famiglia.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, intanto, non chiariscono ancora cosa possa nascondere il padre delle gemelle Cirillo e se c'entri qualcosa la sua passata relazione con la madre di Serena e Manuela o ci sia dell'altro sotto.

Roberto, Cristina e Stefano: tensioni che rischiano di esplodere

Mentre Serena cercherà risposte, Roberto vivrà giorni complicati, sentendosi giudicato da chiunque lo circondi. Cristina, ancora scossa dagli ultimi eventi, tornerà a casa del padre con un misto di rassegnazione e rabbia. Stefano, invece, proverà a riavvicinarsi a Greta, ma la donna, preoccupata per la figlia, non sembrerà più disposta a portare avanti la loro relazione. In questo clima teso, il segreto di Maurizio diventerà una bomba pronta a esplodere.