Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle 20:50 su Rai 3, preannunciano una settimana in cui Ornella si ritroverà al centro di dinamiche inattese. La dottoressa, già provata dalle pressioni del lavoro e dalle tensioni che hanno attraversato la famiglia negli ultimi tempi, verrà sorpresa dall’atteggiamento sempre più diretto di Vanni, che sembrerà intenzionato a ridurre le distanze con una determinazione che lei non aveva previsto. Parallelamente, Raffaele farà di tutto per mantenere un equilibrio domestico sereno, cercando di tenere lontane le preoccupazioni professionali.

Tuttavia, il suo impegno rischierà di scontrarsi con una realtà più complessa del previsto, soprattutto mentre attorno a loro si muoveranno altre trame destinate a intrecciarsi con la loro.

Vanni farà un passo deciso verso Ornella, che dovrà gestire un’attenzione inattesa

Il comportamento di Vanni diventerà sempre più evidente: l’uomo cercherà di instaurare un rapporto più stretto con Ornella, cogliendo ogni occasione per mostrarle una vicinanza che andrà oltre la semplice cordialità. La dottoressa, sorpresa da questo improvviso interesse, si troverà a dover gestire una situazione delicata, consapevole che un passo falso potrebbe creare tensioni indesiderate. La sua reazione sarà misurata, ma non priva di turbamento.

Ornella cercherà di mantenere un atteggiamento professionale, pur rendendosi conto che l’insistenza di Vanni potrebbe diventare difficile da ignorare. Nel frattempo, Raffaele, ignaro dei dettagli, continuerà a impegnarsi per proteggere la serenità della loro vita privata, senza immaginare che qualcosa stia cambiando sotto la superficie.

Nunzio, Rossella, Serena e le sorelle Cirillo vivranno scelte decisive

Mentre Ornella affronterà l’attenzione crescente di Vanni, Nunzio si ritroverà a vivere una nottata complicata legata alla sua sistemazione provvisoria, aggravando il conflitto con Rossella, che continuerà a spingere per una soluzione diversa. Serena, dopo il confronto con Maurizio, dovrà prendere una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri familiari. Le sorelle Cirillo, intanto, rivivranno ricordi del passato che riemergeranno con forza, portando con sé emozioni contrastanti e un incontro inatteso destinato a lasciare il segno.