Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 27 a venerdì 30 aprile alle 20:50 su Rai 3 mostreranno Alberto in una fase di profonda vulnerabilità emotiva. L’avvocato Palladini, abituato a controllare ogni aspetto della propria vita, si ritroverà invece travolto da un dolore che non riesce a gestire: la fine della storia con Anna continuerà a tormentarlo, rendendo difficile ogni tentativo di concentrazione e lucidità. Intorno a lui, il condominio sarà attraversato da nuove difficoltà economiche e sarà Renato a vivere problemi finanziari. Ci saranno inoltre anche tensioni quotidiane che contribuiranno a creare un clima pesante, in cui ogni personaggio dovrà fare i conti con le proprie fragilità.

Alberto non riuscirà a dimenticare Anna, mentre Gianluca proverà ad andare avanti con la sua vita

Per Alberto, la distanza da Anna sarà una ferita ancora aperta. Ogni gesto, ogni ricordo, ogni dettaglio della vita quotidiana sembrerà riportarlo a lei. L’avvocato cercherà di immergersi nel lavoro, di mantenere un atteggiamento professionale e distaccato, ma la verità emergerà con forza: non è pronto a lasciarla andare. La sofferenza lo renderà più impulsivo, più irrequieto, e chi gli sta vicino noterà un’inquietudine crescente. Parallelamente, Gianluca proverà a ricostruire la propria vita dopo la fine della relazione con Anna. Il ragazzo, pur mostrando una maggiore capacità di reagire, vivrà comunque momenti di malinconia e incertezza.

Le loro due crisi, pur diverse, si muoveranno in parallelo, mostrando quanto la fine di un amore possa lasciare segni profondi e difficili da cancellare.

Renato e Raffaele affronteranno un duro colpo, mentre Cristina vivrà un momento delicato

Sul fronte condominiale, Renato dovrà affrontare una spesa imprevista che rischierà di mettere in crisi il suo equilibrio economico: i preventivi per la riparazione della rete fognaria e il ripristino dei seminterrati si riveleranno molto più alti del previsto. La situazione metterà a dura prova anche Raffaele, che perderà la pazienza di fronte a un problema che sembra non trovare soluzione. Le discussioni tra i due, pur animate da preoccupazioni reali, contribuiranno a rendere l’atmosfera a Palazzo ancora più tesa.

Nel frattempo, Cristina, sempre più coinvolta da Leo, finirà in un’altra situazione spiacevole. La ragazza, fragile e facilmente influenzabile, rischierà di trovarsi in un contesto che la supera, alimentando le preoccupazioni di Marina e la rabbia di Roberto. Ferri, già ossessionato dalla sua guerra contro Mori, vedrà in questo episodio un’ulteriore conferma dei suoi timori, irrigidendo ancora di più la sua posizione e rendendo il clima familiare sempre più difficile.