Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dal 4 all’8 maggio alle 20:50 Rai 3 mostreranno una settimana densa di tensioni emotive, scelte difficili e verità che emergeranno nel momento meno opportuno. Al centro della trama ci sarà il triangolo formato da Alberto, Anna e Gianluca: un equilibrio già fragile che verrà messo a dura prova da un incontro inatteso e da parole che non avrebbero dovuto essere ascoltate. Sullo sfondo, le vicende di Palazzo Palladini continueranno a intrecciarsi tra piani segreti, conflitti familiari e tentativi di riconciliazione che rischieranno di fallire ancora prima di iniziare.

Alberto ascolterà il confronto tra Anna e Gianluca e tutto cambierà

Dopo i giorni trascorsi insieme, Anna e Alberto appariranno sempre più legati. La loro relazione sembrerà rafforzarsi anche grazie al racconto della dolorosa storia del fratello di Anna, che toccherà profondamente Alberto e lo avvicinerà ancora di più alla ragazza. Nonostante il senso di colpa nei confronti del figlio continuerà a tormentarlo, l’uomo inizierà a credere che questa nuova storia possa davvero avere un futuro. Ma sarà proprio quando tutto sembrerà procedere nella direzione giusta che un incontro inatteso farà precipitare la situazione. Sotto casa, Anna si imbatterà in Gianluca, e il loro confronto, nato come un semplice scambio di parole, si trasformerà in un momento carico di tensione emotiva.

Le ferite mai rimarginate tra i due emergeranno con forza, e ciò che verrà detto non passerà inosservato. Alberto, arrivato proprio in quell’istante, ascolterà senza volerlo la conversazione. Nel frattempo, Gianluca, scosso dal confronto, si isolerà nuovamente, facendo temere al padre una possibile ricaduta. La sua fragilità emotiva tornerà a emergere con forza, e Rossella diventerà per lui un punto di riferimento inaspettato, pronta ad ascoltarlo e a offrirgli un sostegno che lui sembrerà accettare con crescente bisogno.

Tra piani segreti, tensioni familiari e tentativi di pace, la settimana esploderà

Mentre il triangolo Anna–Alberto–Gianluca prenderà una piega sempre più complessa, il resto delle vicende della soap partenopea si muoverà su un terreno altrettanto instabile.

Stella, ferita dall’ennesimo e umiliante rifiuto di Eduardo, deciderà di schierarsi apertamente con lo zio e il fratello, contribuendo a rafforzare il piano che Angelo porterà avanti alle spalle di Eduardo per mettere a segno il colpo a Palazzo Palladini. La tensione crescerà e il rischio di un passo falso diventerà sempre più concreto. Nel frattempo, Roberto e Michele discuteranno della strategia da adottare per la radio, mentre Cristina proverà a recuperare il rapporto con Leo. La ragazza, però, si scontrerà con la decisione del padre di farle cambiare scuola e chiederà aiuto a Greta, riaccendendo un conflitto familiare che Marina vivrà con crescente insofferenza. La presenza di Greta nella vita di Roberto continuerà infatti a turbare Marina, che faticherà sempre di più a tollerare le interferenze dell’ex rivale.

Sul fronte familiare, Guido e Mariella si prepareranno a fare da mediatori tra Massaro, Gerry e Bice, ma la loro impresa si rivelerà fin da subito complicata. Il pranzo organizzato per riavvicinare il trio partirà sotto pessimi auspici, anche se lo champagne riuscirà a sciogliere le difese di Bice e a riaprire uno spiraglio inatteso.