Un appuntamento televisivo di grande rilievo ha reso omaggio a Gino Paoli, una delle voci più iconiche e rappresentative della musica italiana. Lo speciale, intitolato ‘Una Giornata Particolare’, è andato in onda su La7, offrendo al pubblico l'ultima intervista rilasciata dal celebre cantautore. Condotto da Aldo Cazzullo, il programma è stato trasmesso mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21.15, e ha ripercorso novant'anni di storia italiana attraverso la vita, la voce e i ricordi di Paoli, proponendo un dialogo intimo e profondo, arricchito da immagini evocative e testimonianze significative.

Un ritratto completo tra vita e arte

Durante lo speciale, Aldo Cazzullo ha trascorso un'intera giornata con Gino Paoli nella sua suggestiva casa affacciata sul mare, dando vita a un dialogo che ha esplorato le tappe fondamentali dell'esistenza dell'artista. Il racconto ha abbracciato la sua infanzia a Genova, vissuta durante il periodo del fascismo, per poi proseguire attraverso il dopoguerra e la fase della ricostruzione italiana. Sono stati rievocati i legami di profonda amicizia che lo unirono ai protagonisti della celebre scuola genovese, tra cui figure del calibro di Luigi Tenco e Bruno Lauzi, con i quali condivise gli esordi e le prime esperienze musicali. Lo speciale ha inoltre approfondito l'esplosione del suo successo artistico, i grandi amori che hanno costellato la sua vita, le ferite personali e il suo peculiare approccio al mestiere di scrivere e di vivere.

Questa narrazione si è arricchita di foto inedite, prezioso materiale di repertorio e interviste esclusive a personalità che hanno incrociato e segnato la sua straordinaria storia artistica e personale.

Eredità e affetti: la storia di Paoli e dell'Italia

Lo speciale ha incluso le toccanti confessioni dei suoi grandi amori, Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, le quali hanno condiviso ricordi e aneddoti che hanno illuminato aspetti intimi della vita del cantautore. A queste si sono aggiunte le testimonianze di amici di una vita, come l'architetto Renzo Piano, l'autore televisivo Antonio Ricci e il collega Gianni Morandi, che hanno contribuito a delineare un profilo a tutto tondo di Paoli. Ne è emerso un ritratto a 360 gradi: l'uomo e l'artista, l'amico e l'amante, il testimone e il protagonista indiscusso di un'epoca.

Il risultato è stato un viaggio emozionante che ha intrecciato ricordi privati e la memoria collettiva del paese, in cui la storia di Gino Paoli è diventata, in un certo senso, la storia stessa d'Italia, e viceversa.

Gino Paoli: un pilastro della musica italiana

Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026, è stato un cantautore che ha rappresentato un vero e proprio simbolo della musica leggera italiana. Autore di brani indimenticabili che hanno segnato intere generazioni, come “Il cielo in una stanza” e “Senza fine”, Paoli fu una figura centrale e innovativa della scuola genovese. La sua carriera, che ha attraversato decenni di storia musicale e culturale, è stata costellata da successi straordinari, da intensi amori e da momenti di grande complessità, lasciando un'impronta indelebile nel panorama artistico del paese.