Da giovedì 9 aprile su Rai 1 arriva Uno sbirro in Appennino con protagonista Claudio Bisio. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Vasco Benassi si ritroverà ad indagare sulla morte sospetta di un anziano trovato senza vita presso la sua abitazione. Il commissario tra le varie ipotesi, inizia ad sospettare anche di Magico ovvero il figlio della sua ex fiamma.

Uno sbirro in Appennino: trama 9 aprile

Le anticipazioni legate al primo episodio di Uno sbirro in Appennino, vedono il trasferimento di Vasco Benassi nella sua città d'origine. Il commissario si ritrova subito ad indagare sulla scomparsa di un anziano rinvenuto senza vita presso la sua abitazione: la badante dell'uomo è la prima sospettata del delitto.

Tuttavia parallelamente Benassi porterà avanti un indagine su Magico, ovvero il figlio della sua ex fiamma Nicole.

Nel secondo episodio Amaranta finge di essersi infatuata di Magico in modo da poter entrare nella sua vita e scoprire le abitudini del ragazzo. Mossa che si rivela giusta per l'indagine, visto che Magico nasconde tra i boschi una piantagione di marujana. L'arresto del ragazzo genera tensione tra Benassi e Nicole, poiché la donna pensa che il commissario si sia voluto vendicare della loro relazione non andata a buon fine.

Dove e quando seguire la nuova serie

Uno sbirro in Appennino va in onda su Rai 1 da giovedì 9 aprile alle ore 21:45. Tutti coloro che invece intendono seguire la serie fiction in streaming, possono farlo sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata.

Si tratta di una mini-serie tv formata da 4 prime serate suddivise in due episodi.

Il cast