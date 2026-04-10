In occasione della seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, gli spoiler parlano di un rapporto sempre più conflittuale tra Nicole e Vasco Benassi: la sindaca infatti, non riesce ad accettare che suo figlio sia stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Intanto anche Gaetana scopre un’amara verità su suo figlio Macchio.

Anticipazioni Uno sbirro in Appennino

Giovedì 16 aprile alle ore 21:30 circa su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction Uno sbirro in Appennino. Le anticipazioni vedono Nicole e Vasco Benassi in conflitto: la sindaca non riesce ad accettare che suo figlio Magico sia stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In realtà Vasco non sapeva nulla che Amaranta ha fatto arrestare il ragazzo dopo avergli fatto credere di essersi infatuata di lui. Anche Gaetana scoprirà un'amara verità sul figlio: Macchio ha aiuto Magico ad annaffiare la piantagione di marijuana.

Per quanto riguarda i delitti, in montagna non sembra accadere nulla di strano. Il muratore del paese viene rinvenuto senza vita presso il campanile, ma tutto sembra far pensare ad un suicidio: l’uomo era ben voluto da tutta la comunità visto che ha sempre svolto dei lavori nelle case di tutte le famiglie. In assenza di casi, Benassi inizia ad indagare in quanti si convince che si sia trattato di omicidio e non di un suicidio volontario. Nel secondo caso invece, Benassi e Amaranta si ritroveranno a dover indagare su un trafficante di statuette etrusche.

Intanto il loro rapporto diventa sempre più amichevole ed i dissapori sembrano essere archiviati.

Il parere di alcuni utenti del web

Terminata la prima puntata della nuova mini-serie tv targata Rai, su X diversi utenti hanno espresso un commento a caldo. Un utente ha affermato: "La classica serie targata Rai, però mi piace”. Un altro utente ha aggiunto: “La leggerezza è il segreto di questa serie. Credo che avrà molto successo”. Uno spettatore ha commentato: “Mi piace Claudio Bisio nei panni di commissario”. Un utente ha invece affermato: “Il cast mi piace tantissimo”. Un utente ha “promosso” la nuova fiction di Rai 1, mentre un altro ha affermato: “È tutto così bellissimo, poi i protagonisti che parlano romagnolo già vincono”.