Giovedì 23 aprile su Rai 1 va in onda il terzo episodio della fiction Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Valentina Lodovini. La trama riguardante la penultima puntata vede la squadra di Vasco Benassi impegnata in un caso di omicidi: un killer decide di farsi giustizia da solo. Di conseguenza Amaranta per dimostrare il suo valore cerca di indagare come infiltrata, ma si ritrova in pericolo.

Anticipazioni Uno sbirro in Appennino

Le anticipazioni di Uno sbirro in Appennino, vedono Vasco e i suoi uomini indagare su un killer che si fa giustizia da solo.

Il killer sembra avere a che fare con una banda che spaccia stupefacenti. Amaranta per dimostrare il suo valore decide di indagare come infiltrata, ma le cose si complicano quando Vasco decide di seguirla per proteggerla. Una persona, vicina al commissario Benassi, è sospettata di essere il killer: Musiani, dopo un confronto con il commissario, opta per un gesto estremo, che getterà nello sconforto Benassi.

Dal punto di vista sentimentale Amaranta decide di intraprendere una relazione con Magico, nonostante non sia interessata ad avere una relazione stabile. Vasco invece, sembra essere pronto ad avere una relazione stabile con Nicole, dopo che quest’ultima l’ha messo alle strette.

Il commento di alcuni spettatori

Su X, alcuni spettatori della mini-serie tv hanno espresso un commento sull'episodio andato in onda e su ciò che accadrà nel gran finale. Un utente ha affermato con entusiasmo: “Questa serie mi piace perché regala leggerezza ma non mancano momenti in cui si emoziona”. Un altro utente ha affermato: “Ragazzi a me la ship degli over mi piace tantissimo.” Un utente ha criticato Amaranta: “Mi dispiace ma con Magico sbaglia, dovrebbe dargli una possibilità”. Un altro utente si è soffermato sul rapporto di Nicole e Vasco: “Mi piacciono tantissimo. Spero che trovino il lieto fine nell’ultima puntata”. Un ulteriore utente ha invece affermato: “Amaranta e Vasco sono così simili.

Una coppia lavorativa molto bella”. In merito alla penultima puntata uno spettatore ha commentato: “Ma non è che il killer è Macchio e si vendica di Amaranta perché geloso del rapporto che ha con Magico?”. Infine c’è chi ha detto: “Bella fiction, anche se inizialmente non le aveva dato un euro”.