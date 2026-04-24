Su Rai 1 giovedì 30 aprile a partire dalle ore 21:40 va in onda l'ultima puntata della fiction Uno sbirro in Appennino. In occasione del gran finale Vasco Benassi inizia ad indagare su un caso del passato, ma rimane vittima di un’incidente stradale sospetto. Amaranta si adopera per portare alla luce la verità e salvare la vita del commissario.

Cosa succede nell'ultima puntata di Uno sbirro in Appennino

Nell'ultima puntata di Uno sbirro in Appennino, le anticipazioni vedono Vasco Benassi ancora alle prese con l’assenza di omicidi. Dunque decide di indagare su un caso del passato, in modo da trattenere Amaranta che è sempre più proiettata ad andare a Napoli.

Durante l’indagine, Benassi e Amaranta subiscono un incidente stradale sospetto, lasciando il destino del commissario in bilico. Mentre Benassi si ritrova in ospedale ricoverato, la sua squadra porta avanti le indagini fino a scoprire che dietro alle morti di Dora Biagi e Achille Bussolotti c’è qualcosa di molto più grande. Nel corso delle indagini Vasco e Sebastiano Fabbro si trovano in difficoltà e Amaranta salva entrambe. Dopo il salvataggio, però, Sebastiano confessa al commissario Benassi che il colpevole degli omicidi è proprio suo figlio Tito e c’entra anche con la morte dell sorella di Vasco.

Nel momento in cui la squadra di Vasco sta festeggiando per la chiusura del caso, il Questore di Bologna chiama Benassi per risolvere un caso spinoso e complicato nel capoluogo emiliano e quindi viene trasferito immediatamente.

Il parere di alcuni utenti del web

Nel post puntata della mini-serie tv, gli utenti del web hanno espresso la loro opinione sulla trama e su ciò che accadrà nel gran finale. Un utente ha detto: "Bella la fiction, ma il caso di oggi mi ha tolto quella spensieratezza”. Un altro utente ha affermato: “Certo che Vasco come consigliere è bocciato”. Un utente ha commentato: “Scusate ma perché Amaranta vuole andare a Napoli?”. Un altro spettatore ha affermato: “Il rapporto tra Vasco e Nicola mi fa troppo ridere”. Tra i vari utenti c’è chi ha commentato il caso della serata: “Sallustio è proprio scorretto” e chi ha tagliato corto: “Lo sapevo che il serial killer era il collaboratore, me lo sentivo”.