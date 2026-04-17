Non dovrebbe mancare molto tempo all'addio di Alessio Pili Stella e Debora Bragetti a Uomini e donne, o meglio questo è quello che si evince dalla segnalazione che Opinionista social ha diffuso su Instagram poche ore fa. Stando a quello che hanno raccontato alcuni fan che li hanno incontrati in un locale di Roma, il cavaliere e la dama sarebbero affiatati e complici anche lontano dalle telecamere e per questo motivo dovrebbero essere prossimi alla scelta in studio.

L'avvistamento fuori dallo studio di Uomini e donne

Da giorni si vocifera che Alessio e Debora dovrebbero lasciare Uomini e donne a breve, ma nelle registrazioni che ci sono state questa settimana non è accaduto.

La frequentazione tra i due protagonisti del trono Over, però, procederebbe a gonfie vele e a provarlo sarebbe una foto che hanno scattato insieme ad alcuni fan in un locale di Roma.

Chi ha incrociato il cavaliere e la dama per caso, inoltre, ha raccontato che sarebbero molto affiatati e che si comporterebbero come una vera e propria coppia.

Stando a questa nuova segnalazione, Alessio e Debora potrebbero scegliersi in una delle puntate che si registreranno la prossima settimana.

La discussione con Rosanna

Di Alessio e Debora si è parlato poco nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, anzi questa settimana è stato dato più spazio a Rosanna e all'accusa che ha lanciato nei confronti del cavaliere.

La dama sostiene che l'imprenditore avrebbe mostrato una loro chat ad altre persone violando la sua privacy e ciò ha dato il via ad un litigio piuttosto acceso e che sicuramente non ha fatto piacere alla nuova fiamma del protagonista del trono Over.

Il lieto fine di Sebastiano

Se Alessio e Debora continuano a prendere tempo, altri due protagonisti di Uomini e donne hanno deciso di andare via insieme in una recente registrazione.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Sebastiano e Simona hanno scelto di continuare la loro frequentazione lontano dalle telecamere e lo hanno fatto a neppure un mese di distanza dal loro primo incontro in studio.

Dalle foto che stanno circolando sui social in questi giorni, la dama e il cavaliere sarebbero sempre più uniti e innamorati.