Oggi, 10 aprile, andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne della settimana e sul web sono disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio. Cristina Tenuta riprenderà posto nel parterre dopo essersi proposta a Marco, invece Guido Ricci e Federica Clazzer torneranno per parlare della loro storia d'amore. Ciro Solimeno, infine, litigherà con le sue corteggiatici e sarà costretto a rincorrere Martina Calabrò nel backstage.

Tre vecchie conoscenze di nuovo in studio

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, oggi andrà in onda l'ultima parte della registrazione di Uomini e donne del 29 marzo.

Le anticipazioni del web svelano che la puntata del 10 aprile si aprirà con il ritorno in studio di Cristina, una storica dama del parterre Over.

La donna chiederà a Marco di iniziare una frequentazione e lui accetterà molto volentieri.

A quest'appuntamento parteciperanno anche altri due ex protagonisti del dating-show: Guido e Federica saranno ospiti e racconteranno come procede la loro relazione lontano dalle telecamere.

Tensioni per Ciro a Uomini e donne

La settimana si chiuderà con le discussioni che Ciro avrà con entrambe le sue spasimanti.

Le ragazze si lamenteranno del comportamento del tronista di Uomini e donne, non crederanno alle sue giustificazioni e lasceranno lo studio furiose.

La prima ad uscire di scena sarà Martina, ma Solimeno la rincorrerà e ciò porterà anche Elisa a raggiungere il backstage prima della fine della puntata.

Gli spoiler dell'ultima registrazione

Ancora non si sa quando ci saranno le prossime registrazioni di Uomini e donne, ma probabilmente l'appuntamento sarà attorno alla metà della settimana prossima.

Mercoledì scorso, intanto, in studio è stato dato molto spazio al trono di Ciro e alle reazioni che hanno avuto le corteggiatrici alle ultime esterne.

Martina si è detta convinta del fatto che il tronista sarebbe più interessato a Elisa, invece quest'ultima pensa il contrario.

Tra una lite e l'altra tutte e due le giovani sono uscite dallo studio, ma a colpire i presenti è stata la scelta di Ciro di rincorrere solamente Elisa per convincerla a portare a termine il percorso.