La registrazione di Uomini e donne che c'è stata il 4 aprile è stata contrassegnata da liti e nuovi avvicinamenti. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese, infatti, svelano che Jasna Amodei (ex di Marcello Messina) è tornata per proporsi ad Arnaldo ma lui l'ha mandata via. In queste puntate Sebastiano Mignosa ha ricevuto una dichiarazione d'amore da parte di Simona e Ciro Solimeno ha fatto infuriare Elisa Leonardi annullando l'esterna che avrebbero dovuto fare.

Un altro ritorno a Uomini e donne

Dopo Diego, Cristina e Sebastiano, il 4 aprile c'è stato un altro ritorno a Uomini e donne: come svelano le anticipazioni delle riprese odierne, infatti, Jasna ha chiesto alla redazione di poter conoscere Arnaldo ed è stata accontentata.

L'ex compagna di Marcello, dunque si è presentata al cavaliere e poi gli ha chiesto di iniziare una frequentazione, ma è stata rifiutata.

Sempre nel corso della registrazione di questo sabato, Sebastiano è rimasto molto colpito da una dichiarazione d'amore che gli ha fatto Simona: l'imprenditore ha deciso di continuare questa conoscenza e di chiudere tutte le altre che aveva avviato nell'ultimo periodo.

La mossa di Ciro fa arrabbiare Elisa

Il 4 aprile Maria De Filippi si è occupata anche del trono di Ciro, e in particolare di una decisione che ha preso dopo l'ultima registrazione.

Quando la redazione lo ha informato che Martina voleva parlare con lui, il tronista ha annullato l'esterna con Elisa e ha raggiunto l'altra corteggiatrice in camerino.

In studio ci sono stati scontri e tensioni, ma la sensazione generale è che la scelta sarebbe ancora molto lontana.

Nuova delusione per Gemma

Tra le altre anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di Uomini e donne del 4 aprile, c'è anche quella sullo stop che ha dovuto mettere Gemma alla sua ultima conoscenza.

La dama non avrebbe interrotto la frequentazione con Antonio, ma Gianni Sperti ha insistito affinché il cavaliere ammettesse che non prova un'attrazione fisica nei confronti della 76enne (voleva conoscerla solamente come persona): questa confessione ha costretto Galgani a chiudere il rapporto definitivamente.