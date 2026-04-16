Sono accadute moltissime cose nel corso della registrazione di Uomini e donne del 15 aprile. Le anticipazioni del web svelano che Cristina Tenuta è finita nel mirino di Tina Cipollari e Gloria Nicoletti per un presunto legame con il titolare di un ristorante dovrebbe andrebbe a mangiare spesso. Maria De Filippi, però, è intervenuta con decisione sia per difendere la dama sotto accusa che per invitare i presenti a non tirare in ballo persone che non sono in studio.

Scintille negli studi di Uomini e donne

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 15 aprile non sono mancati gli scontri, anzi Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per provare a placare gli animi.

Tutto è partito da una frecciatina che Cristina ha lanciato a Gloria sulla rapidità con la quale avrebbe dimenticato Antonio: la dama di Roma ha subito contrattaccato accusando la collega di andare a mangiare sempre nello stesso ristorante perché avrebbe un legame speciale con il proprietario.

A quest'attacco si è unita anche Tina, così la protagonista del trono Over ha deciso di andare a prendere il suo cellulare per dimostrare come stanno davvero le cose.

Il rimprovero della presentatrice

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne svelano che Gloria e Tina hanno continuato a parlare del presunto legame tra Cristina e il proprietario di un ristorante anche quando la dama è uscita dallo studio, e questo ha fatto storcere il naso alla padrona di casa.

Maria si è arrabbiata sia con Cipollari che con Nicoletti e, dopo aver difeso Tenuta, ha ricordato a tutti che non è bello parlare di persone che non sono presenti.

"Questa parte la taglio", avrebbe detto la conduttrice piuttosto innervosita dal comportamento di alcuni componenti del cast.

Gli altri spoiler

Cinzia è stata tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate martedì scorso: le anticipazioni svelano che la dama si è dichiarata molto presa da Marco dopo i baci che si sono scambiati in albergo.

Nulla da fare, invece, per Gemma: dopo aver fatto un aperitivo con Gianpaolo, la 76enne ha saputo che il cavaliere la considera soltanto un'amica e questo l'ha spinta a chiudere la conoscenza.