Sono accadute tantissime cose nel corso delle riprese di Uomini e donne del 29 aprile. Stando alle anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine della registrazione, Marco ha reagito male a una critica di Gemma Galgani e, dopo averla zittita, ha deciso di lasciare lo studio. Ospiti della puntata sono stati Atlanta e Lanfranco, che si sono fidanzati ufficialmente con tanto di anello.

Tensione alle stelle tra i senior di Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 29 aprile svelano che Marco si è reso protagonista di un momento di forte tensione.

Infastidito da una cosa che Gemma aveva detto su di lui poco tempo prima, il cavaliere si è avvicinato e le ha puntato il dito contro dicendole che dovrebbe stare zitta.

Questo comportamento dell'imprenditore ha fatto storcere il naso a molti, ma è stato Gianni Sperti che ha fatto notare a Cinzia che dovrebbe prendere le distanze da una persona così.

Mentre la registrazione era ancora in corso Marco è uscito dallo studio e la dama lo ha seguito per provare ad avere un chiarimento lontano dalle telecamere.

Due dichiarazioni d'amore in studio

Nelle puntate di Uomini e donne che si sono registrate nel pomeriggio c'è stato anche spazio per l'amore.

Atlanta e Lanfranco, ad esempio, sono tornati in studio per raccontare come procede la loro storia d'amore, poi ad un certo punto il cavaliere ha voluto ufficializzare il fidanzamento regalando un anello alla compagna.

Anche Alessio si è dichiarato a Debora in modo molto romantico (suonandole un brano al pianoforte) e poi le ha chiesto di andare via insieme.

Il ritorno di Martina e i dubbi di Elisa

Sul fronte giovani, Ciro ha raggiunto Martina in camerino dopo l'ultima registrazione e l'ha convinta a tornare (era uscita dallo studio in lacrime).

Le anticipazioni del web, però, svelano che Elisa si è lamentata del fatto che il tronista non le dimostrerebbe l'interesse che sostiene di avere nei suoi confronti e questo ha dato il via ad una lunga discussione.

La scelta del protagonista del trono Classico si registrerà tra un paio di settimane, ma al momento lui sembra ancora in alto m mare.