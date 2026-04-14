Al termine della registrazione di Uomini e donne del 14 aprile Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione su Cristina Tenuta e Antonio Marino. I due sono stati fotografati in un locale di Roma dopo le riprese e c'è chi dice che avrebbero sparlato degli opinionisti e di Gloria Nicoletti. In studio, comunque, la dama e il cavaliere hanno raccontato della cena che hanno fatto qualche giorno fa e poi hanno assistito alla fidanzamento tra Sebastiano e Simona.

Gli spoiler e l'avvistamento dopo le riprese di Uomini e donne

Tra i protagonisti delle riprese di Uomini e donne del 14 aprile ci sono anche Cristina e Antonio, che sono stati chiamati al centro dello studio per parlare della loro frequentazione.

In settimana i due sono stati a cena insieme e si sono trovati molto bene, infatti oggi hanno detto che continueranno a conoscersi lontano dalle telecamere.

Alla fine della registrazione, inoltre, la dama e il cavaliere sono stati avvistati in un locale e chi li ha incontrati sostiene che avrebbero sparlato di Tina, Gianni, Gloria e Marco.

Sebastiano trova l'amore

L'anticipazione più spiazzante che è trapelata sulla registrazione di Uomini e donne del 14 aprile è quella sul fidanzamento tra due protagonisti del trono Over.

A distanza di poche settimane dal loro primo incontro, infatti, Sebastiano e Simona hanno deciso di lasciare il programma in coppia.

Il cavaliere, dunque, ha dimenticato la turbolenta relazione con Elisabetta ed è pronto a viverne un'altra lontano dalle telecamere di Canale 5.

In queste riprese è stato dato spazio anche alla conoscenza tra Alessio e Debora, che sembra procedere nel migliore dei modi da un po' di tempo a questa parte.

Tensione nel trono di Ciro

Il 14 aprile a Uomini e donne si è parlato anche di Ciro e delle esterne che ha fatto con le sue corteggiatrici durante la settimana.

Elisa ha sorpreso tutti con una dichiarazione d'amore al tronista, ma Martina non è stata da meno perché ha minacciato di abbandonare il programma.

Non dovrebbe mancare molto tempo alla scelta, ma il protagonista del trono Classico sembra sempre più indeciso tra le due ragazze che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere.