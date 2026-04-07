Oggi, 7 aprile, riprenderà la programmazione di Uomini e donne dopo Pasqua e i telespettatori assisteranno a diversi ritorni in studio. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino a venerdì 10, infatti, svelano che anche Guido Ricci e Federica Clazzer riappariranno agli Elios, ma solo per parlare di come va la loro storia d'amore e della casa dove andranno a convivere a breve.

Il ritorno della coppia a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne di questa settimana (dal 7 al 10 aprile) ci saranno molti ritorni: nel parterre si riaccomoderanno Sebastiano, Diego e Cristina, invece al centro dello studio ci andranno Guido e Federica.

A distanza di qualche mese dal loro fidanzamento davanti alle telecamere, il cavaliere e la dama torneranno per raccontare come procede la loro relazione.

Il protagonista del trono Over, però, sorprenderà la compagna regalandole un portachiavi al quale appenderà la chiave della casa dove andranno a convivere tra non molto.

Paola e Paolo vanno via insieme

Sempre in settimane a Uomini e donne si formerà una nuova coppia: le anticipazioni svelano che Paola (non la ex di Edoardo, un'altra signora del parterre) proporrà a Paolo di andare via insieme, ma lui ci penserà un po' prima di rispondere di "sì".

La dama deciderà di lasciare la trasmissione indipendentemente dal cavaliere che ha frequentato nell'ultimo periodo, e alla fine lui cederà e la seguirà nel backstage.

Ciro sempre più confuso

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino al 10 aprile non mancheranno gli aggiornamenti sul percorso di Ciro.

Le corteggiatrici daranno vita a dirsi scontri, soprattutto quando vedranno le esterne che il tronista ha fatto con ognuna di loro.

Martina si dirà convinta del fatto che Solimeno avrebbe un trasporto maggiore nei confronti di Elisa, e quest'ultima protesterà parecchio per i baci che il giovane darà alla sua "rivale" davanti alle telecamere.

Tra meno di un mese Ciro dovrà fare la sua scelta, ma al momento sembra ancora molto lontano da questa decisione che metterà fine ad un'avventura molto controversa e che non avrebbe ancora conquistato il pubblico al cento per cento.