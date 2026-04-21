Nel corso della registrazione di Uomini e donne che c'è stata oggi, 21 aprile, si è parlato a lungo di una segnalazione che è arrivata su Marco. Come riportano le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni sul web, una signora ha telefonato per raccontare che di recente avrebbe avuto una relazione con il cavaliere, ma lui ha negato e ha chiesto a Cinzia Paolini di diventare la sua fidanzata. La situazione è rimasta in sospeso perché la dama non ha dato una risposta.

La telefonata che mette in dubbio Marco

Tra i protagonisti delle riprese di Uomini e donne del 21 aprile ci sono stati Marco e Cinzia, di nuovo al centro dell'attenzione per la loro frequentazione un po' altalenante.

Le anticipazioni, però, svelano che oggi una signora ha telefonato per segnalare che avrebbe avuto una storia con il cavaliere quando lui era già nel cast del programma e che tra loro ci sarebbero stati anche dei "ti amo".

Per provare a dimostrare che il suo interesse per la dama è reale, l'imprenditore le ha regalato un anello e le ha chiesto di diventare la sua fidanzata.

Cinzia non ha dato una risposta, quindi la situazione rimarrà in stand-by almeno fino alla registrazione di domani.

Gli opinionisti di Uomini e donne contro Elisabetta e Sebastiano

Quasi un'ora della registrazione di Uomini e donne del 21 aprile è stata dedicata a Elisabetta e Sebastiano.

In studio si è parlato a lungo della rottura tra il cavaliere e Simona (con la quale aveva lasciato la trasmissione un paio di settimane fa), ma soprattutto della decisione di lui di raggiungere la dama all'Isola d'Elba per capire se c'era ancora qualcosa tra loro.

Gianni e Tina hanno attaccato pesantemente i due e li hanno accusati di essere stati falsi dall'inizio alla fine.

Si avvicina la scelta di Ciro

Chi ha assistito alle riprese odierne di Uomini e donne sostiene di aver intuito che Ciro avrebbe una preferenza tra le due ragazze che sta frequentando davanti alle telecamere.

Nelle ultime esterne, infatti, il tronista ha messo in dubbio Elisa e ha elogiato Martina, quindi sono in molti a pensare che la scelta potrebbe essere proprio la pretendente che Solimeno ha notato sin dall'inizio del suo percorso.