Dopo un periodo un po' nell'ombra, Gemma Galgani è tornata al centro delle dinamiche di Uomini e donne e dovrebbe rimanerci fino alla fine della stagione. Le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, svelano che la dama uscirà a cena con diversi cavalieri del parterre, ma con nessuno di loro riuscirà ad instaurare un legame duraturo.

Gli appuntamenti di Gemma

Negli ultimi mesi a Uomini e donne si è parlato poco di Gemma, soprattutto dopo che Mario le ha chiuso definitivamente le porte.

Nelle puntate che andranno in onda da qui all'inizio di maggio, però, Galgani verrà chiamata spesso al centro dello studio per parlare delle uscite che farà con diversi signori del parterre.

Silviano, Antonio e Gianpaolo sono solo alcuni dei cavalieri che la 76enne proverà a frequentare nella speranza di incontrare il suo principe azzurro, ma le anticipazioni del web svelano che con nessuno di loro riuscirà a trovare un'intesa duratura.

Gli spoiler dell'ultima registrazione di Uomini e donne

Nell'ultimo periodo Gemma è rimasta colpita da Antonio, un signore un po' eccentrico con il quale ha fatto un paio di uscite.

Dopo un inizio abbastanza promettente, però, la conoscenza tra i due si stopperà per un motivo abbastanza importante: il cavaliere ammetterà di non sentirsi attratto fisicamente dalla dama e lei sarà quasi costretta a chiudere con lui.

A Galgani, però, non mancheranno i corteggiatori: nelle prossime puntate di Uomini e donne, infatti, la 76enne conoscerà un imprenditore che cercherà di conquistarla, ma i suoi occhi si poseranno su una new entry del parterre.

Un mese alla fine della stagione

A breve i telespettatori vedranno un'esterna tra Gemma e Gianpaolo (un nuovo cavaliere del parterre), un appuntamento che smuoverà qualcosa nella protagonista del trono Over.

Se la dama parlerà di un'emozione nei confronti dell'uomo con il quale ha fatto un aperitivo fuori dallo studio, quest'ultimo metterà subito in chiaro che da parte sua non ci potrà essere nulla di più di un'amicizia.

Nonostante i tanti incontri che farà, dunque, la 76enne si ritroverà da sola e si dovrà dare da fare per trovare l'anima gemella visto che manca un mese alla fine della stagione.