Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 14 aprile, diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, rivelano puntate ricche di movimenti nel parterre over. Le riprese di ciò che è accaduto in studio e che vedremo prossimamente su Canale 5 riguarderanno anche la nascita di una nuova coppia. Sebastiano e Simona, infatti, saranno protagonisti di una scelta destinata a sorprendere lo studio. Non mancheranno sviluppi anche per Cristina e Antonio, oltre che per gli altri protagonisti della trasmissione.

Sebastiano e Simona lasciano Uomini e Donne insieme

Cristina e Antonio si siederanno al centro per raccontare la loro cena. L’uscita sarà andata bene e, secondo le indiscrezioni, dopo la registrazione i due faranno anche un aperitivo insieme, parlando di Tina, Gianni e delle dinamiche legate a Gloria Nicoletti e Marco. Il vero colpo di scena arriverà subito dopo: Sebastiano e Simona decideranno di lasciare il programma insieme, ufficializzando la nascita di una nuova coppia. Una scelta netta, maturata lontano dalle telecamere, che cambierà gli equilibri del parterre. Proseguirà invece senza scossoni la conoscenza tra Alessio e Deborah, che confermeranno un percorso sereno. Diverso sarà l’esito per Massimo ed Elena: la loro frequentazione si chiuderà, con lei che ammetterà di non riuscire a superare la differenza d’età.

Ciro ancora diviso fra Elisa e Martina

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per il trono classico, con le vicende sentimentali di Ciro, che continuerà a muoversi tra Elisa e Martina. Dopo l’esterna intensa con Elisa, culminata in un bacio e in una dichiarazione importante da parte della ragazza, la situazione si complicherà. Venuta a sapere di quanto accaduto, Martina avrà pensato di lasciare il programma. Ciro però la raggiungerà a Torino per un confronto diretto: un’esterna accesa, che non risolverà del tutto le tensioni. In studio si temerà che Martina non si presenti, ma alla fine tornerà, diventando il centro della discussione. Elisa, invece, visibilmente in difficoltà e messa in secondo piano, sceglierà di defilarsi: non parteciperà al ballo e si siederà, seguita poco dopo anche da Martina. Un segnale che confermerà quanto il triangolo sia tutt’altro che chiuso.