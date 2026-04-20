Quella tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sembra essere una storia senza fine, o meglio questo è ciò che emergerebbe dalle loro mosse social. Nelle ultime ore, ad esempio, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha messo "mi piace" ad un post Instagram della ragazza e poi ha condiviso un brano che secondo molti potrebbe essere una dedica romantica sempre a lei.

Le ultime novità sui Gilufar

Cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano? Molti fan di Uomini e donne se lo chiedono tutte le volte che tra i due ex c'è una minima interazione sui social, anche un semplice scambio di like.

In queste ore, infatti, sul web si sta parlando molto del "mi piace" che il ragazzo ha messo ad un post Instagram dell'ex fidanzata, quello con il quale ha raccontato una sua giornata al Coachella.

Ad alimentare le speranze di chi rivorrebbe i Gilufar in coppia ci sarebbe anche una canzone che il giovane ha ascoltato l'altra sera e che ha scelto di includere in una storia: Sei la più bella del mondo di Raf è il brano che secondo tanti potrebbe essere una dedica neppure troppo velata nei confronti dell'influencer campana.

GIORDANO HA MESSO LIKE ALL’ULTIMO POST DI NILUFAR (di nuovo) E HA MESSO QUESTA STORIA#gilufar pic.twitter.com/DaW6ZmziHs — 𝓜 || 68% 🍦 (@ventiaaprile) April 19, 2026

L'entusiasmo dei fan per l'ex coppia di Uomini e donne

I fan più attenti non si sono lasciati sfuggire né il like di Giordano né la canzone di Justin Bieber che Nilufar ha pubblicato qualche ora dopo, come se avesse voluto rispondere al dj con una dedica altrettanto romantica.

"Vedo che siamo in tanti a sperare in un ritorno", "Il like e le canzoni, allora non siamo pazzi", "Lei ha postato la canzone subito dopo il like di lui, non può essere un caso", "I Gilufar stanno tornando?", "Sono entrambi single, cosa aspettano?", "La questione sta diventando seria", "Non possono illuderci un'altra volta", "Io sto già male", si legge su X in questi giorni.

Le ultime dichiarazioni di Nilufar

Se Giordano non si è mai esposto sulle voci che lo vorrebbero di nuovo vicino a Nilufar, quest'ultima ha rilasciato diverse dichiarazioni su una questione che sembra appassionare moltissimi fan di Uomini e donne.

La ragazza ha sempre detto di essere rimasta in buoni rapporti con il dj, ma tra chi ha seguito il suo trono c'è ancora chi spera in un lieto fine per i Gilufar.