Sono passati pochi giorni da quando Sebastiano Mignosa ha deciso di lasciare Uomini e donne insieme a Simona, una dama che ha conosciuto meno di un mese fa in studio. Come documentano le foto che hanno postato Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano su Instagram, tra i due procede tutto gonfie vele e c'è chi non esclude che quest'estate potrebbero partecipare a Temptation Island.

I primi scatti dopo la scelta a Uomini e donne

Le anticipazioni delle ultime riprese di Uomini e donne svelano che tra Sebastiano e Simona c'è stato un colpo di fulmine, infatti hanno deciso di lasciare il programma a neppure un mese di distanza dal loro primo incontro davanti alle telecamere.

Il pubblico di Canale 5 non ha ancora assistito al fidanzamento tra la dama e il cavaliere (dovrebbe andare in onda tra poco più di una settimana), ma sui social stanno già circolando le prime foto che i due si sono scattati dopo aver lasciato il dating-show in coppia.

In queste immagini i protagonisti del trono Over sembrano innamorati e complici, proprio come si sarebbero mostrati anche in studio prima di scegliersi.

Il retroscena di Deianira Marzano

La storia tra Sebastiano e Simona è appena cominciata ma, stando a quello che si vede sui social, si starebbe consolidando ancora di più fuori dagli studi di Uomini e donne.

Su Instagram, inoltre, Deianira Marzano ha confermato che il cavaliere e la dama sarebbero molto innamorati: "Procede tutto a gonfie vele tra loro e probabilmente li vedremo a Temptation Island".

L'esperta di gossip, dunque, sostiene che i protagonisti del dating-show potrebbero entrare nel cast della prossima edizione del reality estivo di Canale 5, ma per ora questo è solo un rumor tutto da verificare.

Il rapporto tormentato con Elisabetta

Sebastiano è stato nel parterre di Uomini e donne per almeno due anni, ma è soprattutto in quest'edizione che ha attirato l'attenzione del pubblico.

Per mesi il cavaliere è stato al centro delle dinamiche a causa del tira e molla con Elisabetta, un legame tormentato che ha fatto discutere sia dentro che fuori lo studio.

Tra i due non c'è stato un lieto fine a causa di forti divergenze caratteriali: lui si è rimesso in gioco e quasi subito ha perso la testa per Simona, lei è ancora alla ricerca della persona giusta.