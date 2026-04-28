Sono passati circa tre mesi da quando Cristiana Anania ha lasciato Uomini e donne in coppia con Ernesto Passaro, ma sul web stanno già circolando voci poco rassicuranti su questo rapporto. Stando a quello che hanno notato alcuni attenti fan, tra la tronista e il corteggiatore sarebbe calato il gelo sui social e non solo: si dice che i due sarebbero passati dallo scambiarsi continuamente like e parole d'amore su Instagram all'ignorarsi anche in momenti importanti.

Le ultime novità sulla coppia nata a Uomini e donne

C'è maretta tra due protagonisti dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne?

I fan se lo stanno domandando da quando qualcuno ha fatto notare che Ernesto e Cristiana avrebbero smesso di scambiarsi like e parole d'amore sui social, una cosa che hanno sempre fatto dopo la scelta in studio.

Chi ha seguito i due ragazza da quando si sono fidanzati davanti alle telecamere, saprà che per settimane c'è chi li ha criticati per i tanti contenuti di coppia che hanno postato su Instagram e TikTok, troppi secondo la maggior parte degli spettatori del dating-show.

Da un po' di tempo a questa parte, però, la situazione si sarebbe ribaltata: la tronista e il corteggiatore avrebbe smesso di mettersi "mi piace" e soprattutto non si sarebbero supportati pubblicamente in momenti importanti.

La teoria dei fan

Negli ultimi giorni Cristiana è tornata in Sicilia da sola, invece Ernesto ha debuttato come dj in un locale vicino Roma.

La tronista di Uomini e donne non ha speso neppure una parola per la nuova avventura che ha intrapreso il fidanzato, e lui sembra aver ignorato la maggior parte dei post che lei ha caricato su Instagram di recente.

Tutto questo farebbe pensare ad un momento di crisi che la coppia starebbe vivendo, il primo da quando c'è stata la scelta davanti alle telecamere.

Gli amori sbocciati in quest'edizione

Quest'anno a Uomini e donne si sono formate solo tre coppie, ma presto se ne dovrebbe aggiungere un'altra (quando Ciro farà la scelta).

Flavio si è fidanzato con Nicole a dicembre, ma la storia è finita circa un mese dopo per incompatibilità, invece Ernesto e Cristiana hanno lasciato il programma insieme a febbraio e attualmente sarebbero in crisi.

Tra Sara e Alessio, infine, andrebbe tutto a gonfie vele nonostante lo scetticismo della maggior parte degli spettatori.