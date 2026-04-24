Da giorni i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo se Ciro Solimeno farà qualcosa per provare a recuperare il rapporto con Elisa Leonardi, che non si è presentata all'ultima registrazione perché è convinta che non sarà la scelta. Stando a quello che riporta Lollo Magazine, il tronista non avrebbe ancora fatto nulla per dimostrare che ci tiene alla corteggiatrice e lei si sarebbe mostrata un po' delusa in una live di una sua amica.

Le ultime novità sul trono di Ciro

La scelta di Ciro a Uomini e donne è sempre più vicina, ma a complicare le cose è stata la decisione di Elisa di non partecipare alla registrazione di mercoledì scorso.

Come svelano le anticipazioni del web, la corteggiatrice non si è presentata in studio il 22 aprile e il tronista ha detto che non era sicuro di voler fare un passo nei suoi confronti.

A distanza di 48 ore da questa puntata che andrà in onda a breve su Canale 5, la situazione non sarebbe cambiata: in rete, infatti, si dice che Ciro non si sarebbe ancora mosso per provare a convincere la ragazza a tornare e l'avrebbe confermato anche lei in una live su TikTok.

"Il mondo va avanti", avrebbe detto un'amica della protagonista del dating-show che in quel momento le stava affianco e che avrebbe annuito.

Martina favorita per la scelta

La prossima settimana si saprà qualcosa di più sulla fine del trono di Ciro, in particolare su cosa deciderà di fare con Elisa.

La sensazione generale è che attualmente il tronista di Uomini e donne avrebbe una preferenza per Martina, e anche l'altra corteggiatrice l'avrebbe capito e per questo si sarebbe defilata prima della scelta.

Attesa per le prossime riprese di Uomini e donne

Stando a quello che si legge sul web, le prossime registrazioni di Uomini e donne ci dovrebbero essere martedì 28 e mercoledì 29 aprile, quindi in teorie Ciro avrebbe ancora tempo per andare da Elisa.

Tra i fan del programma c'è chi spera nel ritorno della corteggiatrice siciliana in studio, anche solo per poter assistere ad una scelta classica tra lei e Martina.

Nel caso le cose dovessero rimanere così, il tronista dovrebbe essere messo di fronte ad un bivio: lasciare il programma da solo oppure andare via con l'unica pretendente che gli è rimasta.