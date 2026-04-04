Sara Gaudenzi è ancora al centro delle polemiche, e stavolta è stata una sua ex collega di Uomini e donne a prenderla di mira. In un'intervista che ha rilasciato ComingSoon, Cristiana Anania ha definito "finta" la tronista con la quale ha condiviso gran parte del percorso e poi ha supportato la teoria secondo la quale tra lei e Ciro Solimeno ci sarebbe stata una tacita alleanza dentro e fuori dallo studio.

Le frecciatine all'ex collega di Uomini e donne

Sara ha lasciato Uomini e donne da un paio di settimane, ma sul web si sta ancora parlando di lei per diversi motivi.

Cristiana, ad esempio, ha svelato alcuni retroscena del rapporto che aveva instaurato con la tronista di Roma qualche mese fa, in particolare quando lei l'avrebbe cercata per proporle un'alleanza.

"Quella volta mi ha detto che mi avrebbe protetta, poi in studio non ci ha pensato due volte a iniziare la guerra. Mi ha criticata per molto tempo e oggi sono arrivata alla conclusione che è stata finta per tutto il percorso. Mi fa quasi tenerezza", ha dichiarato la giovane protagonista di quest'edizione del dating-show.

Il parere sul legame con Ciro

Cristiana si è esposta anche su un argomento che nelle ultime settimane è stato molto gettonato tra i fan di Uomini e donne: il presunto accordo tra Sara e Ciro che coinvolgerebbe anche il corteggiatore Alessio.

"Loro erano alleati e l'ho capito prima di tutti. Avevamo molta complicità in studio e hanno anche complottato contro di me", ha raccontato l'ex tronista siciliana in un'intervista che sta facendo molto discutere.

La segnalazione su Sara e Alessio

Nelle ultime ore anche un fan di Uomini e donne ha attaccato Sara segnalando a Lorenzo Pugnaloni che l'avrebbe vista tra gennaio e febbraio in compagnia di Alessio.

Stando a quest'indiscrezione tutta da verificare, la tronista e il corteggiatore si sarebbero incontrati a Roma diverse volte nel periodo in cui si frequentavano in tv e più persone li avrebbero visti in atteggiamenti affettuosi.

I diretti interessati hanno sempre smentito questo genere di voci, ma anche dopo la messa in onda della scelta c'è chi insiste nell'affermare che si conoscerebbero da tempo e che avrebbero preso in giro tutti, redazione compresa.