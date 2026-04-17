Non accenna a placarsi l'astio tra due ex troniste di Uomini e donne, nonché le uniche ragazze che hanno fatto parte del cast del trono Classico in quest'edizione. Negli ultimi giorni Sara Gaudenzi ha preso in giro sia Cristiana Anania che Ernesto Passaro sui social, e loro hanno risposto a tono: il corteggiatore, in particolare ha svelato che la romana gli avrebbe fatto arrivare i saluti più volte in caserma nel periodo in cui partecipavano alla trasmissione di Canale 5.

Le frecciatine e la risposta di Ernesto

In questi giorni sul web si sta parlando molto del botta e risposta a distanza tra Sara e la coppia formata da Ernesto e Cristiana, in particolare dalle frecciatine velenose che si stanno lanciando sui social.

L'ex tronista di Uomini e donne ha scelto di postare un siparietto di Alessandra Mussolini al GF Vip per replicare all'intervista con la quale Passaro e Anania l'hanno definita falsa dall'inizio alla fine dell'avventura nel dating-show.

Il corteggiatore sembra non aver gradito questa presa in giro, infatti in queste ore si è sfogato su Instagram: "Bello essere giudicati da gente falsissima e irrispettosa nei confronti del programma e della mia compagna. I saluti che mi arrivavano in caserma durante il percorso dove li mettiamo? Dì la verità prima di puntare il dito".

ma che stanno passando ernesto e cristiana contro sara? a una certa diventano più ridicoli loro che la romana perché se sapevano dei comportamenti scorretti verso il programma hanno avuto modo e tempo per dirlo adesso fanno solo una figura brutta pic.twitter.com/4gUQ1x1vgb — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) April 17, 2026

I dubbi sulla trasparenza di Sara

Ernesto ha lanciato un'accusa molto chiara a Sara, ovvero ha lasciato intendere che lei avrebbe cercato di mettersi in contatto con lui nel periodo in cui erano rispettivamente tronista e corteggiatore di Uomini e donne.

Secondo il compagno di Cristiana, inoltre, la ragazza sarebbe stata falsa durante tutto il percorso e sono in tanti a pensarla allo stesso modo.

Per mesi si è vociferato di un presunto accordo tra Sara e Alessio (il giovane che ha scelto), ma entrambi hanno sempre smentito sostenendo di essere sempre stati rispettosi nei confronti della redazione.

Il parere dei fan di Uomini e donne

L'accusa che Ernesto ha fatto a Sara non è passata inosservata, ma molti fan di Uomini e donne la considerano un po' tardiva e fuori contesto.

"Sta diventando tutto ridicolo", "Se sapeva di questo comportamento scorretto verso il programma, perché l'ha detto solo ora?", "Non è un po' tardi?", "Doveva dirla in puntata questa cosa, non dopo mesi", "Io credo al fatto che lei ha potuto fare questo contro Cristiana, perché campava di ciò, ma perché dirlo adesso?", si legge su X.