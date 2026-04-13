Quello appena trascorso è stato un weekend da dimenticare per Gemma Galgani. A pochi giorni dal ritorno negli studi di Uomini e donne per nuove registrazioni, infatti, la dama ha avuto un'intossicazione alimentare che l'ha messa KO. Tramite il suo profilo Instagram, dunque, la 76enne ha paragonato il suo recente malessere a quello che ha avuto la cantante Rosalìa quando è stata costretta ad annullare il concerto a Milano.

Il racconto di Gemma sui social

Il 14 e 15 aprile ci saranno nuove registrazioni di Uomini e donne, e Gemma ha rischiato di saltarle per motivi di salute.

Come ha svelato lei stessa su Instagram, nel fine settimana Galgani è stata poco bene e solo quando si è sentita un po' meglio ha raccontato cos'è successo a chi la segue sui social.

"Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare, terribile", ha scritto la protagonista del trono Over in una storia che ha postato sul suo profilo poche ore fa.

La 76enne ha anche ironizzato sul fatto che il suo malore sarebbe stato simile a quello che ha costretto la cantante Rosalìa ad interrompere il concerto che stava facendo a Milano davanti a più di 13.000 fan.

Le frecciatine dell'ex cavaliere di Uomini e donne

In queste ore sul web si sta parlando di Gemma anche per l'attacco che le ha fatto Valerio Iervolino su TikTok.

Dopo aver postato una foto che risale al periodo in cui si sono frequentati, l'ex cavaliere ha scritto di Galgani: "Una donna falsa che fa più male di una bestia selvaggia, non ferisce il corpo ma l'anima".

Anche se è passato più di un anno, l'imprenditore sembra non aver ancora accettato la decisione della dama di interrompere la loro conoscenza.

In arrivo nuove anticipazioni

Stando a quello che ha scritto sui social, Gemma sembra essersi ripresa dall'intossicazione alimentare e il 14 aprile dovrebbe essere regolarmente in studio per partecipare alla prima delle due registrazioni che sono previste questa settimana (l'altra sarà mercoledì 15).

L'edizione 2025/2026 del dating-show dovrebbe terminare a maggio, quindi le dame e i cavalieri del parterre hanno circa un mese di tempo per trovare la persona giusta prima della lunga pausa estiva del programma.