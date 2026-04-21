Si sono concluse da poco le riprese di puntate di Uomini e donne che i fan potranno vedere in tv tra la fine del mese in corso e l'inizio di maggio. Stando alle anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni, dunque, nella registrazione del 21 aprile Ciro Solimeno si è avvicinato sensibilmente a Martina Calabrò e ha manifestato nuovi dubbi sull'interesse di Elisa Leonardi nei suoi confronti.

La preferenza di Ciro

Nella registrazione di Uomini e donne del 21 aprile si è parlato delle esterne che Ciro ha fatto durante la settimana: a colpire tutti è stata la decisione del giovane di non baciare nessuna delle corteggiatrici.

Il tronista si è detto scettico circa l'interesse che Elisa sostiene di provare nei suoi confronti, e questo ha dato il via ad un confronto piuttosto acceso anche in studio.

L'appuntamento con Martina, invece, è andato molto bene e il ragazzo è rimasto colpito dalla scelta della pretendente di presentargli il padre.

Quando gli è stato chiesto con chi voleva ballare, inoltre, Ciro ha fatto il nome di Martina, così Elisa è tornata al suo posto con la testa bassa.

Le critiche degli spettatori di Uomini e donne

Stando alle ultime anticipazioni, Ciro sembrerebbe avere una piccola preferenza per Martina, la corteggiatrice che piace molto anche alla maggior parte dei membri della sua famiglia.

Il percorso di Solimeno sta volgendo al termine, ma molti fan di Uomini e donne sembrano non essersi mai veramente appassionati a questo trono.

Sui social, infatti, c'è chi ha criticato il tronista sostenendo che riproporrebbe scene già viste e riviste in questi anni, quindi nulla di realmente interessante da seguire.

Lieto fine per Elisabetta e Sebastiano

Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 21 aprile, spicca quella dell'addio al cast di Elisabetta e Sebastiano.

Dopo giorni di avvistamenti e chiacchiere, i due sono tornati in studio e hanno comunicato a tutti la loro volontà di continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere.

Quella di questo martedì, dunque, è stata l'ultima registrazione alla quale hanno partecipato la dama e il cavaliere che in questa stagione sono stati al centro delle dinamiche grazie al loro infinito tira e molla.