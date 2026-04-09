Nelle ultime settimane sul web si è parlato molto della situazione sentimentale di Riccardo Guarnieri: a scatenare i fan di Uomini e donne è stato il follow che Ida Platano ha messo all'ex su Instagram, un gesto che lui non ha ancora contraccambiato. Il weekend di Pasqua, inoltre, il cavaliere è stato sorpreso in un ristorante in compagnia di quella che dovrebbe essere la nuova fidanzata dopo l'addio a Gabriella.

Novità sul privato di Riccardo

Perché Ida ha iniziato a seguire Riccardo su Instagram? C'è un ritorno di fiamma all'orizzonte tra gli storici ex di Uomini e donne?

I fan se lo sono domandati per giorni, ma nelle ultime ore hanno appreso una notizia che sembrerebbe smontare tutte le loro recenti teorie.

Lo scorso weekend, infatti, il cavaliere è stato avvistato al ristorante insieme alla ragazza che gli avrebbe rubato il cuore dopo la rottura con Gabriella: in rete, infatti, si sta parlando insistentemente di un nuovo amore per Guarnieri a distanza di poco tempo dalla fine della sua ultima relazione.

Della donna con la quale l'imprenditore ha pranzato a Ostuni non si sa ancora nulla, neppure il nome o da dove viene.

Nessuna risposta a Ida sui social

Anche se sul web si parla spesso di lui, Riccardo non è solito intervenire per confermare o per smentire le notizie sulla sua vita privata.

A colpire i fan di Uomini e donne, però, è stata la scelta del cavaliere di non contraccambiare il gesto che Ida ha fatto nei suoi confronti a distanza di molti anni dalla fine della loro storia d'amore.

Ad oggi, 9 aprile, Guarnieri non ha ancora ricambiato il "segui" di Platano su Instagram e c'è chi pensa che non lo farà se è vero che ha una nuova fidanzata.

L'addio a Uomini e donne per amore

L'ultima apparizione di Riccardo a Uomini e donne risale a più di due anni fa, quando decise di lasciare il parterre per iniziare a frequentare una ragazza che non faceva parte del cast.

Il cavaliere, dunque, avrebbe detto addio al programma che l'ha reso popolare per amore di Gabriella, la persona con la quale si è anche mostrato sui social un po' di tempo fa.

Questa relazione si sarebbe conclusa dopo un lungo tira e molla, ma Guarnieri avrebbe già ritrovato il sorriso accanto ad una misteriosa donna.