La programmazione di Uomini e donne riprenderà il 7 aprile, ma i fan sanno già cosa vedranno fino a venerdì 10. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che nelle nuove puntate ci sarà il ritorno di Diego Tavani dopo quasi due anni d'assenza, ma anche l'uscita dal cast di Paolo dopo una serie di tentennamenti.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Oggi, 6 aprile, Uomini e donne non andrà in onda, ma già domani i telespettatori potranno vedere una nuova puntata.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete da alcuni giorni, questa settimana in studio ci saranno diversi ritorni: dopo Sebastiano, sarà Diego a riaccomodarsi nel parterre tra lo stupore generale.

Il cavaliere mancava dagli Elios da circa due anni e la sua presenza nel cast desterà la curiosità di tre dame (Paola, Rosanna e Maria).

L'uomo, dunque, finirà al centro delle dinamiche sin da subito e ruberà la scena a diversi personaggi che nell'ultimo periodo hanno regalato poche emozioni al pubblico.

Una scelta poco convinta

Entro il 10 aprile i fan di Uomini e donne assisteranno anche ad una scelta un po' insolita.

Paola si siederà al centro dello studio e chiederà a Paolo di continuare la loro conoscenza lontano dai riflettori: il cavaliere non reagirà con particolare entusiasmo a questa proposta, ma la dama aggiungerà che sarebbe andata via con o senza di lui.

Nonostante i dubbi, alla fine il protagonista del trono Over accetterà di lasciare il programma e raggiungerà la donna che sta frequentando dietro le quinte.

Ciro tra baci e discussioni

Ovviamente questa settimana a Uomini e donne si parlerà anche di Ciro e di come reagiranno le corteggiatrici alle nuove esterne.

Il tronista si mostrerà vicino ad entrambe le sue pretendenti, e questo darà il via a lunghe ed accese discussioni.

Martina si dirà convinta del fatto che Solimeno sarebbe più coinvolto da Elisa, e quest'ultima protesterà per le attenzioni che il giovane darà alla "rivale".

Durante una lite, inoltre, tutti e tre i protagonisti di questo trono usciranno dallo studio (la prima sarà Martina, poi Ciro la seguirà ed Elisa andrà dietro le quinte da sola) e Maria De Filippi sarà costretta a cambiare argomento.