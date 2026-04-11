Lunedì 13 aprile inizierà una nuova settimana e i fan di Uomini e donne potranno assistere alle puntate che sono state registrate all'inizio del mese in corso. Le anticipazioni del web svelano che Cinzia Paolini verrà molto attaccata da Tina Cipollari quando si dirà molto interessata a Marco, invece Diego Tavani attirerà l'attenzione di ben tre dame del parterre Over.

Cinzia e Marco al centro delle polemiche

Dal 13 al 17 aprile a Uomini e donne si parlerà molto di Cinzia e degli sviluppi della sua frequentazione con Marco.

Quando la dama racconterà di aver prenotato un albergo per il cavaliere nella città dove vive, Tina interverrà per dirsi molto scettica su questa nuova "coppia" e soprattutto sul coinvolgimento di lei.

L'opinionista non si tratterrà neppure quando il protagonista del trono Over omaggerà Paolini con un biglietto con su scritto "ti amo", anzi attaccherà entrambi sostenendo che tra loro non ci sarebbe un interesse reale ma solo il desiderio comune di stare sotto i riflettori.

Il ritorno di Diego a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda prima del weekend, i telespettatori hanno potuto intravedere Diego durante i balli.

A differenza di quello che è successo con Sebastiano e Cristina, il ritorno di Tavani non è stato ufficializzato dalla conduttrice: il cavaliere, infatti, è riapparso in studio da un giorno all'altro senza nessuna presentazione.

La prossima settimana, però, l'imprenditore verrà chiamato al centro per parlare delle tre dame che hanno chiesto il suo numero di telefono: dopo una sola apparizione agli Elios, Diego ha incuriosito Rosanna, Paola e Maria e con tutte loro inizierà una conoscenza.

L'indiscrezione su Alessio e Debora

Nelle ultime ore sul web si è parlato molto anche di due protagonisti di Uomini e donne che a breve potrebbero lasciare il cast in coppia.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui suoi profili social, la frequentazione tra Alessio e Debora starebbe procedendo a gonfie vele e non sarebbe da escludere una loro uscita dal programma in una delle prossime registrazioni.

Dopo Paolo e Paola, altri due componenti del parterre Over sarebbero pronti ad andare via insieme.