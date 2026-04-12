Gemma Galgani sarà tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 13 al 17 aprile. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama scoprirà in studio che Antonio non è attratto da lei e, in preda alla delusione, deciderà di chiudere. Tra Cinzia Paolini e Marco, invece, ci sarà un lungo battibecco nel quale si intrometteranno anche Barbara De Santi e Tina Cipollari.

Nessun lieto fine per Gemma

Nelle prossime puntate di Uomini e donne si tornerà a parlare di Gemma e della frequentazione che ha iniziato con Antonio in questo periodo.

Dopo un primo appuntamento molto entusiasmante, però, la dama andrà incontro all'ennesimo rifiuto.

Come svelano le anticipazioni del web, il cavaliere dirà davanti a tutti che non è attratto fisicamente dalla dama e che è uscito con lei solo per curiosità, non per un reale interesse, e questo costringerà quest'ultima ad interrompere la conoscenza.

La storica protagonista del trono Over, dunque, riceverà un nuovo "due di picche" davanti alle telecamere di Canale 5.

Scintille negli studi di Uomini e donne

Dal 13 al 17 aprile i fan di Uomini e donne assisteranno a puntate in cui sarà dato molto spazio a Cinzia e Marco.

In un primo momento i due verranno criticati per l'interesse che diranno di provare l'uno per l'altra, poi la dama si lamenterà del comportamento poco protettivo del cavaliere e questo metterà in crisi il loro rapporto.

Barbara e Tina interverranno più volte per andare contro la protagonista del trono Over, ma a deluderla maggiormente saranno le parole che l'imprenditore pronuncerà per provare a zittirla.

Gli avvistamenti fuori dallo studio

In questi giorni i fan hanno avvistato diversi protagonisti del trono Over, in particolare tre coppie che sono al centro delle dinamiche di questo periodo.

Cinzia e Marco sono stati fotografati in un ristorante di Salerno (città dove vive e lavora la dama), invece Cristina è stata sorpresa con Antonio in un locale di Roma.

Anche Sebastiano sembra aver ritrovato il sorriso dopo la rottura con Elisabetta: nel weekend, infatti, il cavaliere è stato immortalato in Sicilia insieme a Simona, una new entry del parterre.