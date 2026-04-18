Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate un paio di settimane fa e delle quali sono disponibili tutte le anticipazioni. Cristina Tenuta chiuderà definitivamente con Marco e si avvicinerà ad Antonio, ex di Gloria Nicoletti. Ciro Solimeno, invece, discuterà con entrambe le sue corteggiatrici, ma rincorrerà solo Elisa Leonardi quando uscirà dallo studio furiosa.

L'interesse a sorpresa di Cristina

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e donne? Le anticipazioni del web svelano che Cristina sarà tra i protagonisti della prossima settimana con confronti, chiusure e un flirt a sorpresa.

Dopo aver messo un punto alla breve conoscenza con Marco, infatti, la dama accetterà il numero di telefono di Antonio e con lui farà una cena romantica.

I due racconteranno di essersi trovati molto bene insieme, infatti decideranno di continuare a frequentarsi anche lontano dalle telecamere di Canale 5.

L'indecisione di Ciro a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino al 24 aprile si parlerà molto di Ciro e dell'interesse che prova per entrambe le sue corteggiatrici.

Elisa e Martina si diranno stufe dell'indecisione del trono, discuteranno con lui e poi usciranno dallo studio in momenti diversi.

Le anticipazioni, però, svelano che il protagonista del trono Classico rincorrerà soltanto Elisa e rimarrà al posto quando a raggiungere il backstage sarà Martina.

Il dietrofront di Sebastiano

Tra il 20 e il 24 aprile il pubblico di Uomini e donne vedrà anche il fidanzamento tra Sebastiano e Simona: i due andranno via insieme dicendosi pronti ad avere una relazione lontano dai riflettori.

Nelle ultime ore, però, sul web si sta parlando molto di un inaspettato ripensamento del cavaliere, che è stato visto e fotografato su un traghetto diretto all'Isola d'Elba, dove vive Elisabetta.

Si dice che i due avrebbero capito di provare ancora un sentimento e che Simona avrebbe scoperto tutto sui social.

Sicuramente le anticipazioni delle prossime registrazioni faranno chiarezza su questo "triangolo amoroso" che da alcune ore è finito al centro dell'attenzione mediatica.